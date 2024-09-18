被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日為總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳的告別式主持公祭，並親任「點主官」，全程不看稿，以文言音流暢祝唸點主文，架勢十足意外引發網路熱議，相關影片不到12小時就破30萬點閱、萬人按讚。許多網友在相關貼文下留言，「怎麼連這個都會！」、「被總統耽誤的點主官」，甚至有禮儀師也公開肯定賴清德架勢更勝專業。

潘孟安的母親潘林美鳳告別式昨上午於屏東車城鄉舉行，許多政界高層皆出席致意，公祭由賴清德主持，並親自擔任「點主官」，他首先以全程台語致上紀念詞追憶潘母，並為神主牌位開光，全程不看稿以台語文言音祝唸點主文：「日吉時良，天地開張，萬事大吉昌，有無？」、「孔聖賜我文昌筆，我今將筆對天庭，指日高升，科甲聯登，有無？」

賴清德點主影片曝光後，意外在網路上引發討論，Threads社群有網友特別加上台文字幕，不到12小時就累積超過30萬點閱、破萬人按讚。許多網友留言表示，「怎麼連這個都會！」、「唸的都是文言音，不同於一般發音」、「全程不用看任何題詞稿，順暢的一字一句唸出點主文」、「專業到讓我嚇到」、「被總統耽誤的點主官」、「威廉對於傳統的宗教文化真的好熟稔」。

此外，還有殯葬從業人員表示，說明點主官是台南地方官的必備技能，如果唸得通順有力，氣勢真的有差；有人表示「威廉太猛了」，連自己的師父都怕卡詞，有辦法像賴清德這麼順暢的，真的用手指數不出來有幾個。

事實上，告別式的點主官大多由威望人士、地方仕紳擔任，手持硃砂筆為神主牌上硃、開光，讓亡者三魂的其中一魂進入神主牌，近年多請司儀代為進行。賴清德除了為潘母點主，先前也曾擔任前國策顧問黃先柱、立委蔡其昌祖母蔡劉玉花告別式的點主官。

黨政人士透露，賴清德過去在台南順應風俗，從立委時期到市長任內偶有幫忙點主，但多半由專業人員念誦，賴清德僅只動作，後來接任閣揆、副總統後更為罕見，如今身為一國之總統，也鮮少親唸點主文。