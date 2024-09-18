鏡新聞民調／柯文哲案震撼政壇　賴清德滿意度54.3%略減1.4百分點

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《鏡新聞》今（18日）公布最新9月政經民調，就「賴清德總統與卓榮泰內閣施政滿意度」調查，結果顯示，賴清德獲得過半數54.3%滿意、32.7%不滿意；而卓榮泰獲得44.5%滿意、33.2%不滿意。鏡新聞分析指出，施政滿意度看端倪，與前次調查相比，賴清德略減1.4百分點、卓內閣掉5百分點，可見柯文哲案震撼政壇，但在偵辦如火如荼之際，賴總統與卓內閣施政滿意度，並未獲得更多支持。

針對「賴清德政府施政滿意度」，民調顯示，54.3%過半數的民眾表示滿意，其中15.1%非常滿意、39.2%還算滿意，另有32.7%民眾表示不滿意，18.9%不太滿意、13.8%非常不滿意，未表態的有13.0%。

▼鏡新聞九月政經民調「賴清德政府施政滿意度」。（圖／鏡新聞提供）

針對「卓內閣施政滿意度」，民調顯示，44.5%的民眾表示滿意，其中9.3%非常滿意、35.2%還算滿意，另有33.2%民眾表示不滿意，其中22.2%不太滿意、11.0%非常不滿意，未表態的有22.3%。

▼鏡新聞九月政經民調「卓榮泰內閣施政滿意度」。（圖／鏡新聞提供）

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年9月14日至9月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機544人，共1,087份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/經費來源：鏡電視。