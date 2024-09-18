卜睿哲給民進黨政府3提醒　藍委：賴清德真的要深自檢討

▲卜睿哲。（圖／亞太堅韌研究基金會提供）



記者崔至雲／台北報導

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲16日以《美國與台灣的安全夥伴關係為何重要》為題發表文章，強調美台雙方都應該盡力避免讓中共領導人認為戰爭是「唯一」選項，並提醒賴清德政府三點，執政應以內政優先、若台灣挑釁引發解放軍攻台，美國較不可能協防、美台良好的溝通是關鍵。對此，國民黨立委李彥秀表示，卜睿哲的文章，戳破了國王的新衣，賴清德與民進黨聽來肯定不開心，但「良藥苦口、忠言逆耳」，顯然賴清德真的要深自檢討，作為中華民國總統的責任與義務。

對於卜睿哲給賴政府的建議，李彥秀指出，簡而言之，卜睿哲的文章提醒賴清德政府兩個重要的關鍵「『不屈服』、『不冒進』是維持台海和平穩定現狀的關鍵」「搞好內政，多與美方溝通，切莫追求法理台獨引發爭端」。

李彥秀說明，卜睿哲長期支持台灣，肯定蔡英文在兩岸與國際上的作法，肯定不會受到中共「認知作戰」的影響，卜睿哲長期關注台美關係的發展，實務與學養俱佳，也有極大的影響力，相當程度代表美方部分人士，對賴清德政府執政百日來的擔憂與提醒。

李彥秀認為，事實上卜睿哲的擔憂，也是絕大多數台灣人民的擔憂，第一、賴清德五二〇就職演說，高舉「兩國論」大旗，凸顯賴清德對權力穩固的擔憂，甚至將民間宗教活動都視為對岸「統戰工具」，最新民調顯示，在兩岸關係處理上，賴清德的滿意度僅有46%（不滿意度41%），除了民進黨支持者滿意度高達86%外，完全得不到其他政黨支持者以及中間選民的信任（中間選民滿意度僅24%），賴清德要深思，他不僅是民進黨主席，更是中華民國總統。

第二、民進黨台獨黨綱，以及賴清德長期台獨立場，仍是台美關係與兩岸關係最大的變數，特別是將「法理台獨」文件化，看似累積民進黨與賴清德政治鬥爭籌碼，實際上卻是將台灣人民的利益與安全放到刀俎之下，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」代表的是當家不鬧事，賴清德要避免成為兩岸與國際上的「麻煩製造者」。

李彥秀進一步說明第三點，內政還是台灣人民最關心的議題。民調顯示，賴清德就任百日來，已經流失250萬選民信任，交叉分析更顯示，賴清德只剩下鐵桿深綠的支持。從陳水扁、蔡英文的執政經驗都顯示，當執政基礎不穩、失去民意支持時，往往會用「亡國感」與「意識形態」進行政治動員，但是，從來沒有一位總統從就任第一天開始就往深綠靠攏，也讓賴清德的路越走越窄、越走越偏。

李彥秀說明，卜睿哲的文章，戳破了國王的新衣，賴清德與民進黨聽來肯定不開心，但「良藥苦口、忠言逆耳」，當前退輔會副主委李文忠都提醒民進黨「調整『逢中必反』的基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。」顯然賴清德真的要深自檢討，作為中華民國總統的責任與義務。

