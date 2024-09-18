萌嫩寶寶「慘淪猛鬼」卻爆紅！日服飾店拖1年不理　網友瘋朝聖

▲今年9月，招牌上的寶寶已經成為「猛鬼」造型了。（圖／翻攝X@MokeibaseYamat）

記者吳美依／綜合報導

日本滋賀縣長濱市服飾雜貨店「はんがい」招牌上，有一個萌嫩可愛的嬰兒，去年卻因為極端高溫、顏料融化暈開，淪為雙眼及嘴巴發黑的恐怖片角色，卻因此瞬間爆紅。時隔1年多，老闆依然沒有撤換招牌，而上面的寶寶也已經進化成「猛鬼」的造型了。

「はんがい」創立於1933年，販售服飾、寢具、雜貨等7萬多件商品，招牌與官網上都有一個可愛嬰兒，配上設計對白宣傳著，「有很多便宜的好東西哦！」沒想到卻在去年8月變了樣。

▲去年8月，招牌上的寶寶已經慘不忍睹。（圖／翻攝X@mydearmarie0326）

FNN、長濱經濟新聞等日媒報導，老闆板谷政直2023年8月受訪時坦言，他是被客人告知才發現這件事，「今年比往年都還要熱，連日酷暑導致招牌上的顏料遇熱融化。招牌已經設置9年了，顏料融化還是第一次。」

他當時坦言，確實有人慕名而來拍照打卡，但還是擔心有民眾害怕或不舒服，希望趕緊撤換招牌，卻因為適逢盂蘭盆節假期而耽擱。

孰料時隔1年多，網友上周造訪長濱市「はんがい」時卻發現，不僅招牌沒有更換，寶寶甚至進化成猛鬼一般的恐怖模樣。X帳號「@MokeibaseYamat」12日發布照片表示，「去年成為話題的長濱街頭的『はんがい』看板，因為今年的酷暑進一步惡化，現在看起來就像被燒過一樣。」

▲寶寶原本可愛的模樣。（圖／翻攝hangai-kuseninarumise.com）