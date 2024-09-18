　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓2少女深山遭搶匪「扒光衣服」！　高級藥材全被洗劫

▲▼北韓女生,北韓女人,北韓女。（圖／達志影像／美聯社）

▲2名就讀國中的北韓少女遭到搶匪攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓北部兩江道2名就讀國中的少女為了分擔家計，上山採集「篤斯越橘」並到市集販售。怎知卻在山中遭遇強盜，全身衣物被扒光，隨身物品也被搶走，所幸兩人並未受傷。根據當地消息人士透露，北韓每當糧食短缺問題加劇時，這類強盜犯罪事件就會增加。

根據《每日北韓》報導，該起事件發生於8月31日，2名少女正準備將在山上採集到的「篤斯越橘」拿去賣。篤斯越橘營養豐富，藥用價值高，被視為天然的保健食品，類似於藍莓，味道甜美，可生吃或製作成果醬和酒，是一種在寒冷地區生長的果實，因此兩江道的白頭山（長白山）就是著名產地之一。

由於篤斯越橘價格高昂，當地居民為了賺錢，都會上山採摘，然而在糧食短缺的情況下，篤斯越橘也成為強盜的目標。

2名就讀於國中的少女8月31日結伴將採摘來的篤斯越橘拿到市集去賣，沒想到卻在山上被強盜攻擊，不只手上的篤斯越橘被搶走，身上的衣物也被扒光拿走。

不僅如此，8月也發生了一起數名持刀男子結伴搶劫篤斯越橘攤商的事件。當時多名男子手持刀械攻擊攤商的帳篷，並將200公斤的篤斯越橘全部搶走。

儘管類似事件頻繁發生，但是就算報警也無濟於事，因此北韓民眾只能結伴行動，以求自保。

ET快訊
北市警網路搭訕19歲嫩妹　竟是隊長女兒！
自家人也不挺！　20綠委齊籲政院暫緩國土計畫法
台中捕獲野生王祖賢！返台過中秋　素顏照曝光
真主黨致命錯誤！　高層下令禁手機「改用BB Call」
又漲！iPhone 16 Pro系列換電池要4千元↑
陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！　她認：8年來沒穿過
乘客集體「耳鼻流血」　達美客機急返航

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「甩鳥裸奔」嗨翻！醉男打賭輸了　下秒被居民圍毆住院

真主黨致命錯誤！高層下令禁手機「改用BB Call」爆安全漏洞

浴室鏡子飄涼風！紐約妹拆家見神祕通道　竟藏詭異密室

北韓2少女深山遭搶匪「扒光衣服」！　高級藥材全被洗劫

BB Call爆炸以色列幹的？　分析：以黎情勢「重大升級」恐怕開戰

街頭隨機攻擊！81歲婦遛狗突然遭「黑衣男暴打頭」　恐怖畫面曝

懶人包／真主黨使用台灣製呼叫器　為何會「同時引爆」？

乘客集體「耳鼻流血」達美客機急返航　她曝：宛如刀刺耳朵

安倍愛將力拼首相！推薦人名單「13議員」爆收回扣　她急撇清

客機遇79公里強陣風「空中瘋狂搖晃」　乘客怕墜機慘叫畫面曝

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

「甩鳥裸奔」嗨翻！醉男打賭輸了　下秒被居民圍毆住院

真主黨致命錯誤！高層下令禁手機「改用BB Call」爆安全漏洞

浴室鏡子飄涼風！紐約妹拆家見神祕通道　竟藏詭異密室

北韓2少女深山遭搶匪「扒光衣服」！　高級藥材全被洗劫

BB Call爆炸以色列幹的？　分析：以黎情勢「重大升級」恐怕開戰

街頭隨機攻擊！81歲婦遛狗突然遭「黑衣男暴打頭」　恐怖畫面曝

懶人包／真主黨使用台灣製呼叫器　為何會「同時引爆」？

乘客集體「耳鼻流血」達美客機急返航　她曝：宛如刀刺耳朵

安倍愛將力拼首相！推薦人名單「13議員」爆收回扣　她急撇清

客機遇79公里強陣風「空中瘋狂搖晃」　乘客怕墜機慘叫畫面曝

她姓氏只有「三撇」　女童開學自我介紹：很少人念對

富商罹癌為事業「8年不回診」　血尿才就醫！腫瘤已穿透攝護腺

曝「嘴綠」格林讓他最怒的事　柯爾難忘那拳：賽季變得非常艱難

新宿東口BICQLO原地復活　最新「UNIQLO全球旗艦店」10／25開幕

帥哥主播王顯瑜為麻兒發聲！數度淚崩潰提　見「爸想帶兒一了百了」吐擔憂

酒後衝突2打1！花蓮男慘被安全帽狠K　頭眼撕裂傷送醫

炸雞驚見「4根超粗雞毛」　客怒：出餐沒在看？拿坡里致歉了

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

北市警網路搭訕19歲嫩妹...竟是隊長女兒！「別跟妳爸說」快閃

中信金財務槓桿承壓　惠譽：未來併購對象恐限中小型民營企業

國際熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

烏男「鞭炮放下體引爆」　差點害死老婆

黎巴嫩集體爆炸「呼叫器是台灣製造」！　增至9死2800傷

BB Call狂嗶後炸了　驚見炸藥5公克

真主黨BB Call爆炸　金阿波羅澄清：歐洲經銷商製造

4根手指炸沒了　黎巴嫩慘況曝光

台灣製造「遭借刀殺人」手法曝光！

飛機乘客集體「耳鼻流血」宛如刀刺

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

邀72男強暴妻子　狼夫認罪「我是性侵犯」

大阪金龍拉麵斷尾！　被螃蟹「夾走了」

研究曝「超級細菌」恐致近4000萬人死亡

臉書祖克柏貼身保鑣費用1年7億！　輝達、特斯拉、蘋果花費曝

降落傘打不開　他邊跳傘邊拍片墜亡

更多熱門

相關新聞

安倍愛將拼首相！推薦人名單「13議員收回扣」

安倍愛將拼首相！推薦人名單「13議員收回扣」

日本已故前首相安倍晉三的愛將高市早苗宣布出馬自民黨總裁選舉，力拼首相之位，而根據自民黨內的規定，所有參選人必須取得20名黨員的推薦才可參加。然而高市早苗卻被爆料，在20名推薦人中，有高達13人竟涉及收回扣，引發爭議。對此高市則撇清稱，名單交由團隊全權擬定，自己對這件事並不知情。

即／中國日本人學校　男童上學遭砍傷

即／中國日本人學校　男童上學遭砍傷

北韓外相崔善姬訪會晤俄外長拉夫羅夫

北韓外相崔善姬訪會晤俄外長拉夫羅夫

即／北韓「再度」向東發射飛彈！

即／北韓「再度」向東發射飛彈！

大阪金龍拉麵斷尾！　被螃蟹「夾走了」

大阪金龍拉麵斷尾！　被螃蟹「夾走了」

關鍵字：

北韓強盜糧食短缺篤斯越橘少女日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面