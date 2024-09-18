北韓2少女深山遭搶匪「扒光衣服」！　高級藥材全被洗劫

▲2名就讀國中的北韓少女遭到搶匪攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓北部兩江道2名就讀國中的少女為了分擔家計，上山採集「篤斯越橘」並到市集販售。怎知卻在山中遭遇強盜，全身衣物被扒光，隨身物品也被搶走，所幸兩人並未受傷。根據當地消息人士透露，北韓每當糧食短缺問題加劇時，這類強盜犯罪事件就會增加。

根據《每日北韓》報導，該起事件發生於8月31日，2名少女正準備將在山上採集到的「篤斯越橘」拿去賣。篤斯越橘營養豐富，藥用價值高，被視為天然的保健食品，類似於藍莓，味道甜美，可生吃或製作成果醬和酒，是一種在寒冷地區生長的果實，因此兩江道的白頭山（長白山）就是著名產地之一。

由於篤斯越橘價格高昂，當地居民為了賺錢，都會上山採摘，然而在糧食短缺的情況下，篤斯越橘也成為強盜的目標。

2名就讀於國中的少女8月31日結伴將採摘來的篤斯越橘拿到市集去賣，沒想到卻在山上被強盜攻擊，不只手上的篤斯越橘被搶走，身上的衣物也被扒光拿走。

不僅如此，8月也發生了一起數名持刀男子結伴搶劫篤斯越橘攤商的事件。當時多名男子手持刀械攻擊攤商的帳篷，並將200公斤的篤斯越橘全部搶走。

儘管類似事件頻繁發生，但是就算報警也無濟於事，因此北韓民眾只能結伴行動，以求自保。