安倍愛將力拼首相！推薦人名單「13議員」爆收回扣　她急撇清

▲安倍晉三生前曾表態支持高市早苗競選首相。（圖／高市早苗官網、路透）



記者王佩翊／編譯

日本已故前首相安倍晉三的愛將高市早苗宣布出馬自民黨總裁選舉，力拼首相之位，而根據自民黨內的規定，所有參選人必須取得20名黨員的推薦才可參加。然而高市早苗卻被爆料，在20名推薦人中，有高達13人竟涉及收回扣，引發爭議。對此高市則撇清稱，名單交由團隊全權擬定，自己對這件事並不知情。

日本自民黨27日即將舉行黨魁選舉，而新任黨魁則會成為接替岸田文雄的下一屆日本首相。目前已有9名自民黨議員登記參選，分別是經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前經濟安保大臣小林鷹、官房長官林芳正、前環境大臣小泉進次郎、外務大臣上川陽子、前官房長官加藤勝信、數位大臣河野太郎、前自民黨幹事長石破茂以及自民黨幹事長茂木敏充。

在參選名單出爐後，日本媒體Sponichi Annex報導卻踢爆，有多名候選人的推薦人名單內，出現收取回扣的議員名字，其中高市早苗最多，20人內有13人就被指收回扣，甚至有人已被黨內停職。其餘依次為加藤勝信4人、茂木敏充2人、小泉進次郎1人、上川陽子1人，9名候選人中僅4人的推薦名單「沒有問題」。

根據《時事通信社》報導，高市早苗17日參加TBS節目時對此進行回應。高市表示，自己將推薦人名單全權交由競選團隊負責，因此直到新聞出來之前，都不知道自己的20名推薦人中，有13名收回扣的議員，試圖撇清關係。