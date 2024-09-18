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南韓前總統文在寅涉嫌收賄2億　檢方下個月「加快」偵辦速度

▲▼文在寅2017年5月參選總統時，妻子金正淑（右一）、女兒文多惠（右二）、文多惠的兒子（右三）曾出席造勢活動。（圖／達志影像／newscom）

▲文在寅2017年5月參選總統時，妻子金正淑（右一）、女兒文多惠（右二）、文多惠的兒子（右三）曾出席造勢活動。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅2022年5月卸任後，便和妻子金正淑搬回慶尚南道梁山市新蓋的宅邸，不過最近卻被檢方列為「收賄嫌疑人」，女兒文多惠的住處、公司、別墅8月底更遭檢方扣押搜索。檢方懷疑，文在寅行賄的金額達到2億韓元，原本還預計在過完中秋節（秋夕）連假後，傳喚審訊文多惠。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，針對共同民主黨籍的文在寅在總統任內，曾涉嫌向同黨國會議員李相稷行賄一案，偵辦此案的全州地方檢察廳刑事3部（部長檢察官為韓演奎）最快將從下個月起「再度加快」偵辦此案的速度，尤其是全面分析8月30日兵分多路搜索文多惠住處、企劃公司、濟州島別墅時所扣押的資料。

檢方在完成相關的複製、篩選作業以後，會將這些資料交由大檢察廳轄下的國家數位修復中心、光州高等檢察廳數位修復中心，以求在最短時間內復原相關證物。同時，檢方原本預計在中秋節（秋夕）連假以後傳喚文多惠，但因為扣押證物的分類作業耗時甚長，因此才並未傳喚文多惠。

檢方目前以「收受賄物」的罪嫌，針對文在寅進行全面偵查。

據悉，文在寅曾在總統任內，任命李相稷擔任中小企業振興公團理事長，李相稷是泰國廉航「泰國易斯達航空」（Thai Eastar Jet）實際擁有者，因此李相稷以薪水、生活費一共2億2300多萬韓元（約新台幣533萬元）的條件，聘用文多惠當時的丈夫（現已離婚）、文在寅的女婿徐某前往泰國擔任航空公司的高層。

報導指出，原本檢方打算套用「第三者收賄罪」進行偵辦，不過若以這方向偵辦，檢方必須證實文在寅、文多惠父女為「經濟共同體」，因此目前檢方研判，文在寅可能是「直接」從李相稷收受價值2億韓元的賄絡，這個金額包含前女婿徐某的月薪和移居泰國時的生活費。

檢方也發現，文多惠和徐某兩人在移居泰國前，文在寅、金正淑夫婦曾經每個月匯給女兒文多惠約1000萬韓元（新台幣24萬1471元），不過自從文多惠和徐某移居泰國之後，文在寅夫婦便停止向女兒匯款，因此認為2億多韓元可能是文在寅向李相稷收受的賄賂，目前正在審視相關法理依據。

為此，檢方必須追蹤文在寅夫婦的銀行帳戶和金錢流向，以審查文在寅夫婦對於女兒文多惠的經濟支援是何時才結束。

檢方關係人士強調，此次針對文在寅父女收賄疑雲的偵查，純粹是為了順便釐清易斯達航空的經營情況，和南韓國內政治「完全無關」。

►檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元
►國家機器動起來！韓檢搜查「前第一夫人」金正淑　曾搭專機遊印度

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