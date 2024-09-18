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日甜妹自衛官「遭霸凌」下海賣淫！轉戰AV女優　樂當蒼井空師妹

▲▼日甜妹自衛官下海賣淫→轉戰AV女優。（圖／翻攝自IG）

▲吉川原本下海賣淫，後來被經紀公司挖角，改行當AV女優。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／編譯

日本一名前自衛隊女官曾以第一名的好成績考進防衛醫科大學，入學後也持續保持優異成績，更獲得獎學金。然而畢業進入自衛隊醫院工作後，卻遭到上司霸凌，導致她罹患精神疾病，最終只能靠下海賣淫籌措賠償金，花了整整2年才成功退伍。她最終則從賣淫妹轉戰拍AV，並成功成為蒼井空師妹，以AV女優身分出道。

根據FRIDAY報導，現年27歲的AV女優吉川蓮民2015年以第一名的優秀成績考進防衛醫科大學護理學系。她直言，最初是因為祖母也是護理師，因此有了當護理師的夢，且因為家裡關係不好，希望可以盡早獨立，才會選擇報考全住宿的防衛醫科大學。

▲▼日甜妹自衛官下海賣淫→轉戰AV女優。（圖／翻攝自IG）

▲畢業於防衛醫科大學的吉川畢業後曾擔任護理師。（圖／翻攝自IG）

由於吉川在校期間成績優秀，因此成功獲得獎學金，還得以免除學雜費等各種費用，讓她非常享受這種生活。然而畢業後，自己雖然申請派駐位於東京的自衛隊中央醫院，但最終卻被配屬到位於九州的自衛隊福岡醫院。

來到人生地不熟的福岡後不久，工作越來越繁重，導致她身心都不堪負荷。她直言，除了一般工作外，還要繳交各種報告，甚至面臨職場霸凌，讓她忍無可忍，最終在成為護理師的第2年，就決心要辭職。然而由於當初就讀大學時，不但領取獎學金，還免除學雜費，因此根據規定，必須在自衛隊服役滿6年才可以離開，否則必須償還學費。

吉川至少需要償還400萬日幣（約新台幣90萬元），才可以退伍，為此，她最終決定下海賣淫，並在2年內成功賺夠賠償金，順利退伍。吉川直言，長期在自衛隊壓抑的環境下生活，在風俗店的工作反而讓她感到非常新鮮，甚至覺得自己得到救贖，一點都不覺得是為了賺錢而不得不下海。

她表示，只要看到客人結束時的滿足神情且下次再次指名她，都會讓她感到十足成就感，還能夠讓自己成長。退伍後她仍然繼續留在九州的風俗店打工，直到被東京大型經紀公司挖角，才成功轉行當AV女優，成為蒼井空的師妹。

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