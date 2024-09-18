新北三峽北大特區共度環保中秋　千人品茗共賞超級月亮

▲三峽北大特區聯合策進會中秋節晚間在台北大學美麗心湖旁舉辦一場別出心裁的「ESG中秋千人茶禪活動」 。（圖／社會局提供）

記者戴上容／新北報導

中秋節煙霧瀰漫的烤肉場景不再！新北市三峽區北大特區聯合策進會於昨晚（17日）在台北大學美麗心湖旁，別出心裁地舉辦了一場「ESG中秋千人茶禪活動」，吸引數百位民眾參加。這場獨特的中秋盛會，以品茗代替烤肉，並邀請千年古樂演奏助興，現場民眾共賞一輪壯麗的超級月亮，享受一場無煙的中秋佳節。

北大特區聯合策進會理事長鄭坤華表示，該會每年中秋節皆會舉辦活動，近年來為響應台北大學USR計劃，推動社區節能減碳理念，於是決定與國際獅子會300B2區、西蓮學苑及樹林社大攜手，透過台北大學校園這個平台，舉辦這場別具意義的茶禪活動。鄭表示：「我們希望藉此活動推廣中秋節不烤肉，改以喝茶、聆樂賞月，支持淨零排碳的目標。」

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當晚活動場面盛大，由70位茶師現場泡茶，數百位民眾品茗共度中秋。此外，活動中還設有國際茶禪網路聊天室，與世界各國茶人連線互動。三位來自日本的台北大學訪問教授恰逢其會，驚歎活動的創意與規模，直言明年會邀請更多友人一同參與。

鄭坤華指出，北大策進會與西蓮學苑在社區進行茶道培訓，兩個月前已召募對品茗有興趣的民眾，並在專業茶師的指導下進行學習。這些培訓後的茶師，連同北大的學生志工，也在中秋活動中大展身手。參與的學生表示，茶禪不僅有助於環境減碳，還對心靈的環保有極大的助益。

社會局副局長許秀能應邀出席，並強調環境永續的重要性：「我們只有一個地球，也只有一顆月亮，中秋節改用泡茶賞月、聆聽音樂代替烤肉，是一種正向且環保的生活體驗。」他還提到，活動採用了三峽在地生產的包種茶，為當地茶農帶來行銷效益。

此外，國際獅子會300B2區總監、新北市議員林金結也號召三峽、正義、金蘭、長福、北大等五個獅子會共同響應，並提供經費支持這次的減碳活動。活動現場還設有輪椅障礙體驗，呼籲大眾關心身障者的需求，增進社會關懷意識。