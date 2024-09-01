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新北三峽高溫衝39.9度　氣象署曝原因

▲▼今日各地高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

▲今日各地高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（1日）各地高溫炎熱，中央氣象署觀測資料顯示，新北市三峽測站中午12時40分出現39.3度高溫，下午1時40分再度飆出39.9的高溫，氣象署指出，主要是東風背風沉降的因素所致，且今日風速微弱，也有關係。

氣象署下午2時36分再度發布高溫資訊，今日台北市、新北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣為黃色燈號，請注意。氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

▲▼高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

▲高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

三峽測站在7月曾出現40.4度高溫，氣象署預報員葉致均說，今日各地普遍高溫，尤其新竹以北地區更熱，新北三峽地區主要受到東風沉降影響，加上今日風速微弱，溫度較高。但三峽測站為自動測站，不會列入正式紀錄。

氣象署表示，高雄燈塔、嘉義市東區、羅東、土場、社子、信義（台北）及三峽，因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。

高溫資訊
影響時間：01日白天
＊高溫橙色38燈號：台北市、新北市、桃園市、新竹縣
＊高溫橙色36燈號：彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣
＊高溫黃色燈號：基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣

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