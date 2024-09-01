全台烤番薯「新北三峽飆39.3度」　17縣市亮高溫燈號

▲各地高溫炎熱，新北市三峽觀測站出現39.3度高溫 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣酷熱，中央氣象署觀測資料顯示，今（1日）中午12時50分新北市三峽觀測站出現39.3度高溫，新竹縣竹東觀測站也有39度，桃園市八德測站、新北市五股測站都超過38度，氣象署也針對17縣市發布高溫資訊，慎防熱傷害。

氣象署表示，高雄燈塔、嘉義市東區、羅東、土場、社子、信義（台北）及三峽，因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。

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氣象署下午1時12分發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今日台北市、新北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

▲17縣市發布高溫資訊 。（圖／氣象署提供）

彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

▲今日各地高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員葉致均說，今天台灣各地晴朗穩定天氣為主，嘉義以南及各地山區、中部近山區平地要留意午後短暫雷陣雨，尤其嘉義以南留意局部大雨發生的機率，甚至中南部山區會有短延時豪雨的情形。今日各地33至36度，桃園以北地區不排除37度高溫。

發布高溫資訊

影響時間：01日白天

＊高溫橙色38燈號：台北市、新北市、桃園市、新竹縣

＊高溫橙色36燈號：彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

＊高溫黃色燈號：基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市