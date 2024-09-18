周五「地震、海嘯國家警報3連發」　防災演練模擬2情境

▲配合921國家防災日，氣象署模擬發布地震、海嘯演練訊息。（圖／氣象署提供）※點圖放大

記者蔡亞樺／台北報導

配合921國家防災日，中央氣象署於9月20日、周五發布全國性地震及海嘯演練訊息，模擬嘉義發生規模7.3地震最大震度達7級，以及台灣西南部海域發生規模7.5地震而引發海嘯等2種情境，提升民眾臨災的應變能力，並加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作。

氣象署指出，此次演練的主題為「回顧重大災害，邁向韌性未來」，在適逢921震災25周年暨莫拉克風災 15 周年之際，災害雖然曾經對台灣造成深遠的影響，但同時也促進取得防災科技與實務的重大進步。

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此次演練模擬內容，地震情境設定於今年9月20日上午9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，最大震度達7級，震源深度為7.9公里。海嘯情境設定於同日9時50分，在台灣西南部海域發生芮氏規模7.5的地震，進而引發海嘯。

氣象署表示，演練時透過災防告警細胞廣播服務(Cell Broadcast Service, CBS)，將防災資訊藉由手機即時發送給民眾，確保大家熟悉告警訊息及後續避難演練。透過模擬大規模地震災害，驗證中央與地方政府在地震減災、整備及應變方面的處理機制，並結合國際支援救援情境，進一步檢視災防機制的運作成效。

氣象署強調，每年國家防災日的演練，不僅對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，透過歷次演練，讓全體國民更深入地了解防災，呼籲所有民眾積極參與，並對演練進行充分的準備。