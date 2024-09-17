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蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

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▲周四前受到葡萄桑颱風外圍水氣影響，桃園以北及東半部不定時有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓TD17，中央氣象署預估，今晚到明天增強為蘇力颱風，周四前受到葡萄桑颱風外圍水氣影響，桃園以北及東半部不定時有短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨，周五起風場轉為西南風，連南部也會降雨，且午後雷陣雨更明顯，降雨持續到下周二。

葡萄桑颱風目前位於台北東南東方1650公里的海面上，氣象署預報員葉致均指出，葡萄桑颱風快速以西北方向前進，將通過琉球群島往中國浙江移動，周四距離台灣最近的時候，受到其外圍水氣影響，台灣北部、東半部出現降雨情形。

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▲▼葡萄桑颱風、熱帶性低氣壓TD17路徑預估 。（圖／氣象署提供）

▲葡萄桑颱風、熱帶性低氣壓TD17路徑預估 。（圖／氣象署提供）

他說，熱帶性低氣壓TD17目前已進入南海，逐漸增強趨勢，還在組織中，預估今晚到明天有機會增強為輕颱「蘇力（Soulik，米克羅尼西亞提供，酋長頭銜）」，未來往中南半島前進，距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有影響。

未來一周降雨趨勢，葉致均表示，未來一周處於低壓帶環境，天氣不穩定，仍有些區別，在周四前受到葡萄桑颱風外圍水氣影響，風場偏東北風，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖不定時有短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周五之後葡萄桑颱風往西移動，台灣附近風場轉為偏南風到西南風，因此連南部也會降雨，並且午後雷陣雨變得更明顯一點，降雨情形持續到下周二，降雨程度與影響範圍還是要視大氣的配置而定。

溫度方面，葉致均指出，未來一周不像今天高溫，各地普遍32至34度，隨著時間漸漸入秋，太陽比較早下山，晚間溫度也會稍微不那麼熱。

▲▼未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

葉致均提到，受到葡萄桑颱風影響，周四起到周六，基隆北海岸、東半部、恆春及馬祖有長浪發生，周五、周六西南部沿海地區及澎湖也有機會發生。南海至菲律賓東方海面為大低壓區，未來仍有熱帶系統發展，氣象署密切觀察。

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