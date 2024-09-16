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一周生3颱！「雙颱包夾台灣」接力甩雨　準蘇力最新預估路徑曝

▲▼颱風。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲葡萄桑颱風西彎過程中將帶來水氣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

一周生三颱！中央氣象署表示，目前西太平洋有2個颱風，13號中颱「貝碧佳」登陸中國上海一帶，14號輕颱「葡萄桑」行徑相近，雙颱都不會直接影響台灣天氣，而新的熱帶低壓TD17預估明天有機會增強為今年第15號輕颱「蘇力」。專家賈新興預估，北有葡萄桑、南有「準蘇力」，雙颱將連結成一大片低壓帶，造成台灣天氣極不穩定。

氣象署預報，貝碧佳今天（16日）上午以中颱之姿由上海登陸中國大陸，為1949年後，登陸上海的最強颱風，強度並持續減弱為輕颱；前局長鄭明典表示，貝碧佳登陸後結構反而變得更紮實，平坦低地處可能又會有嚴重影響。

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▼賈新興預估19日台灣附近南北雙颱連結成一大片低壓帶。（圖／中央氣象署、翻攝賈新興臉書）

▲▼颱風。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲▼颱風。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼準蘇力颱風預估路徑不影響台灣天氣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼颱風。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

至於輕颱葡萄桑，路徑與貝碧佳相近，在距離台灣東南東方約2400公里海面上，持續向西北西方向、往琉球群島前進，未來環境不利於發展，強度發展有限，但後期動向仍有不確定性；預計19日（周四）距離最近，雖不會直接影響，但外圍環流的水氣帶來降雨。

原位於菲律賓東方海面上的低氣壓今天上午增強為熱帶性低氣壓，朝偏西方向前進，預估通過呂宋島後進入南海，有增強為輕度颱風「蘇力」的趨勢，不過距離仍遙遠，對台灣天氣也無影響。

氣象署指出，18日起天氣不穩定，持續到23日（下周一）都受低壓帶影響，全台各地降雨機率高，18、19日受葡萄桑外圍水氣影響，吹偏東北風，迎風面北部、東半部地區、恆春半島及馬祖不定時有局部短暫陣雨，20日（周五）起轉為偏南風，水氣仍多，南部也有局部短暫陣雨，且各地降雨機率高。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分析，貝碧佳今明（17日）直擊上海、蘇州、太湖、無錫、宜興、南京及安徽一帶，葡萄桑則估在18至19日影響琉球群島機率高，TD17明天進入南海成颱蘇力機率高，未來將朝海南島方向前進。19日「北有葡萄桑，南有蘇力」目前評估雖不影響臺灣，但雙颱整個連結成一大片低壓帶，造成台灣之後天氣極不穩定。

▼周三後天氣不穩定，各地有雨。（圖／NCDR）

▲▼颱風。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▼鄭明典：貝碧佳登陸後結構反而變得更紮實。（圖／中央氣象署）

▲▼颱風。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

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