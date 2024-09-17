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恐三颱共舞「蘇力估今生成」　5縣市豪大雨

（圖／NOAA）

▲氣象署觀測，今晨2時，葡萄桑颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方2100公里海面上。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

恐三颱共舞，5縣市豪大雨特報！中央氣象署預報員張竣堯表示，輕度颱風葡萄桑預計將通過琉球群島，周四離台相對比較近；而位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天有機會變成蘇力颱風，對台灣無直接影響。

豪雨特報：花蓮縣、台東縣

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大雨特報：宜蘭縣、高雄市、屏東縣

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今晨發布豪大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣偏多，東半部、恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，大台北也有零星飄雨，桃園以南大致多雲到晴，午後嘉義以南、苗栗以南山區有局部短暫雷陣雨；而清晨水氣偏多，南部有局部短暫陣雨，中部和北部山區也有零星飄雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張竣堯說，周三到下周一低壓帶影響，偏東風逐漸轉東北風，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；而周五到下周一稍轉南風，南部也有局部短暫陣雨。

張竣堯提到，葡萄桑颱風預計將向西通過琉球群島，之後往東海朝中國浙江一帶登陸，周四前後離台相對比較近，依照目前預報路徑，沒有發布颱風警報問題。

張竣堯表示，而位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，今有機會變成蘇力颱風，預計偏西通過呂宋島進入南海，由於距離比較遙遠，對台灣天氣沒直接影響。氣象署指出，輕度颱風貝碧佳已由上海登陸中國，持續向西北西前進，強度將逐漸減弱。

▼最新葡萄桑颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼目前有葡萄桑颱風、貝碧佳颱風和一個熱帶低壓。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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