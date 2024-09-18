蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

▲氣象署觀測，今晨2時，輕度颱風葡萄桑中心位置在台北東南東方1250公里海面上。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，位於南海的熱帶性低氣壓，今天有機會增強成蘇力颱風，預估朝中南半島前進。氣象專家吳德榮則提醒，周日至下周二各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，皆應慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四北部、東半部整天有不定時短暫降雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周五起除了北部、東半部外，南部整天也可能有局部短暫陣雨；尤其周六之後水氣更多，中部也有機會整天有降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，輕度颱風葡萄桑今日會接近琉球附近海面，預計周四是距離台灣比較近的時間，周四下半天將登陸中國浙江；而位於南海的熱帶性低氣壓今有機會成颱，預估朝中南半島前進。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五至下周二南方水氣北抬，大氣很不穩定，越來越多雨，周五、周六白天偏熱，南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生的機率；周日至下周二各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，皆應慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。

▼最新葡萄桑颱風、熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

