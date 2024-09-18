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低壓籠罩防短延時豪雨　「雨最多時間曝」全台連下4天

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲周六之後低壓帶通過水氣進入，全台各地都有降雨，持續到下周二。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，今、明天受到低壓帶北側及葡萄桑颱風帶來東北風的影響，北部、東半部有短暫降雨，中南部留意午後雷陣雨為主，周六後低壓帶通過水氣進入，各地都有降雨機會，易有短延時強降雨，且有局部大雨發生的機率，持續到下周二。

氣象署預報員徐仲毅說，目前台灣附近的低壓帶系統裡面，有2個熱帶系統，包括葡萄桑颱風目前位在距離台灣東方1100公里，對台灣沒影響，但其帶來東北風的影響，北部、東半部雲量較多，特別北部跟東北部容易有降雨情形。

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他表示，位於西南邊1100公里海面上也有個熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的機率，未來朝越南移動，預計明天進入越南，前往這一帶地區朋友要注意，對台灣天氣沒有直接影響。

▲▼葡萄桑颱風、熱帶性低氣壓TD17路徑預估 。（圖／氣象署提供）

▲葡萄桑颱風、熱帶性低氣壓TD17路徑預估 。（圖／氣象署提供）

徐仲毅指出，葡萄桑颱風未來沿著西北轉西北西方向進入琉球，再往中國浙江前進，強度維持在輕颱，暴風圈也會稍減，今晚到明天距離台灣相對較近，北部、東北部有短暫陣雨出現。若路徑偏南不排除對馬祖近海發布預警，但機率較低。

未來一周降雨趨勢，徐仲毅說，今天受到低壓帶與葡萄桑颱風帶來東北風的影響，北部、東北部有降雨情形，花東地區局部也有降雨，北部下雨主要在桃園以北，新竹以南多雲到晴，留意午後雷陣雨。

他表示，明晚到周五是過渡期，風場偏南風，因此到影響南部、東南部，出現短暫陣雨或雷雨，其他地區則以多雲到晴及午後雷陣雨的天氣型態為主。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

徐仲毅說，周六之後低壓帶通過水氣進入台灣，天氣轉為不穩定，各地都有短暫陣雨或雷雨，可能出現短延時強降雨，並且有局部大雨發生。周末之後低壓帶還會有熱帶系統發展，為預報增加不確定性，水氣通過可能帶來較多降雨。

徐仲毅提醒，今、明天受到低壓帶及葡萄桑颱風東北風的影響，沿海、外島出現8到9級強陣風。因南邊的熱帶低氣壓影響，明、後天北海岸、東半部、恆春及馬祖地區，會有長浪發生。

另外，他提到，今日到周六適逢澎湖、金門、馬祖年度大潮，西半部沿海潮位較高，下雨容易積淹水，排水比較不易要多注意。

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