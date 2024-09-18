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又漲！iPhone 16 Pro系列換電池要4千元↑　果粉驚：真的有貴到

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲iPhone換電池費用引發討論。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少iPhone用戶會定期檢查電池健康度，做好換電池的心理準備，不過近年Apple陸續調漲電池維修價，費用不便宜。就有網友表示，在官網看到，如果要換iPhone 16、iPhone 16 Plus的電池，費用要3350元；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max的話則是4150元，不禁直呼「真的有貴到」，引發眾人討論，

有網友在PTT的MobileComm板發起討論，「iPhone 16 Pro 電池更換費用歷史新高」，說他在官網看到iPhone 16系列電池更換費用，「iPhone 16、iPhone 16 Plus ：3350；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max：4150」。而原本iPhone 16 Pro 系列更換電池價格為3350元，等於調漲800元變4150元，調漲幅度約20%左右。

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這價格令他不禁直呼，「是不是逼人買Apple Care+阿！感覺買了比較划算，低於80%就可以去免費換一個了。」原PO也感嘆，「一個容量那麼小的電池要4150真的有貴到？給要買的人參考一下。」

貼文引發眾人議論，「80%，你以為很容易？」「80%，一天要10充才有可能吧？」「兩年內要低於80%很難吧」、「窩不知道，看到真的傻眼，都可以換汽車電瓶了。」「可以等之後降價或有優惠價再換，11我也撐了三年才換，才換1700，換完再撐三年哈」、「電池健康度很神奇，下降很快，但會卡在80左右很久。」

事實上，今年6月就有用戶驚呼，iPhone 14要換電池，預估費用顯示3350元，「看拆解報告，iPhone電池的成本可能只有10幾美元，結果換電池收你3000up，一支全新的才多少，會不會太扯？」貼文下方就有人表示，「說實在，如果換完還有防水功能，那值得」、「換原廠的不會出現非原廠提示，自己換要拆很多零件，防水也不能保證。」

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