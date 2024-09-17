追劇注意！Netflix不再支援蘋果5設備　解套方法曝光

▲影音串流平台Netflix宣布即將停止支援iOS 16舊款iPhone與iPad裝置。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

影音串流平台Netflix宣布即將停止支援iOS 16舊款iPhone與iPad裝置，目前部分用戶已收到相關提醒，必須安裝iOS 17才能使用最新版Netflix應用程式。這也代表有5款舊型蘋果設備用戶受到影響，因為裝置已經無法更新至iOS 17，不過若是用戶發現Netflix應用程式無法正常運作，也能夠透過網頁瀏覽器觀看Netflix影片。

9to5Mac報導，Netflix透過應用程式通知iOS 16設備用戶，提及「我們已更新Netflix應用程式，要使用最新版本，請安裝iOS 17或更高版本」。

以下5款為無法升級至iOS 17或以上版本的舊型設備：

．iPhone 8

．iPhone 8 Plus

．iPhone X

．iPad 5 (2017)

．第一代iPad Pro

目前iOS 16設備用戶仍能忽略這項提醒，並持續使用現有版本，但Netflix應用程式可能在未來某個時間點全面停止支援。若用戶發現Netflix應用程式無法正常運作，也無更換設備裝置的打算，可透過網頁瀏覽器觀看Netflix影片。