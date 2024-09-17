上班多久能買iPhone 16 Pro？台灣需要18.3天　這國4天達標

▲台灣iPhone 16 Pro價格為3萬6900元，依據Picodi排行榜，台灣需要18.3天才能買到iPhone 16 Pro。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘋果iPhone 16全系列手機在9月10日蘋果秋季發表會正式亮相，預計將掀起搶購潮，國外網站Picodi整理出全球各地「需要工作多少天才買得起iPhone 16 Pro」榜單，第一名是瑞士，只需工作4天就能買到iPhone 16 Pro，台灣則是需要18.3天才能買到iPhone 16 Pro，名列第31。

Picodi.com分析師依據全球各地iPhone 16 Pro（128G）售價與當地平均月收，算出iPhone指數（iPhone Index），也就是各國購買iPhone所需工作天數。

第一名為瑞士，平均只需要4個工作日就能買得起最新款iPhone，是全世界工作天數最少就能買到iPhone 16 Pro的國家。第二名則是美國，平均需要5.1天，接著是澳洲（5.7天）、新加坡（5.7天）、盧森堡（6.1天）、丹麥（6.7天）、阿拉伯聯合大公國（7.3天）、加拿大（7.6天）、挪威（7.7天）、紐西蘭（7.8天）、愛爾蘭（8天）、德國（9.1天）、英國（9.1天）、荷蘭（9.3天）、芬蘭（9.3天）、波多黎各（9.6天）、南韓（9.7天）。

至於台灣iPhone 16 Pro價格為3萬6900元，需要18.3天才能買到iPhone 16 Pro，在排行榜第31名。另外，香港需要10.4天、日本12.4天、中國大陸24.7天、泰國40.3天、越南53.1天、菲律賓68.8天，土耳其則是72.9天，排名墊底。

▼第一名為瑞士，平均4個工作日就能賺到iPhone 16 Pro新機。（圖／翻攝自Picodi）