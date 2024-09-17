火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了：直接不見

▲蘋果iOS 18上線了！圖為iPhone 15 Pro。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果iOS 18在今日（17日）正式上線，並開放用戶下載更新。這次更新的內容包含全新設計控制中心、iMessage功能增強、照片App改版等，稍早已有不少網友更新，並陸續分享使用狀況；但也有人認為，這次若仍未開放蘋果AI（Apple Intelligence），似乎就無更新必要。

經過幾個月的測試，iOS 18終於在今日（17日）正式上線，《MacRumors》指出，iOS 18更新內容包含更自由的主畫面設置、全新設計控制中心、iMessage功能增強、「照片」App大改版、App鎖定／隱藏、遊戲模式推出，不過，蘋果AI（Apple Intelligence）仍舊未開放。根據先前報導，英文版本將會在年底上線，中文版則必須等到明年才會出現。

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消息一出，就有些網友在PTT上直呼，「沒AI那是不用更新耶」、「不能用AI是不是沒什麼必要更新QQ」。也有網友分享更新後的狀況，「15更新完覺得變順了（認真），App深色模式真心覺得讚」、「15PM更新完更省電不會燙更順，不用換16了（認真）」、「15 PM更新完手機變涼有感（認真）」、「15PM更新完更順，省電有感 ，玩遊戲5小時還有84%電」。

還有網友則透露，「18動態鍵盤好像有點怪怪的」、「打字的部分，不是一直在卡，但能明顯覺得比17卡」、「打字好像真的卡卡」、「打字會卡會頓」；也有人則說，「更新後打字卡，重新開機後恢復正常了」。

另還有網友回應，「統一發票跟全家會員的條碼要怎麼加回去啊？不見了QQ」、「更新完後，財政部小工具不見了」、「舊版小工具全死，等App更新」、「更新完財政部的統一發票對獎的條碼小工具不見了，要等更新才有嗎」、「小工具消失，瞬間找不到載具」、「小工具直接不見，真的大崩潰」。