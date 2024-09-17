埔里一新社區推白魚復育、茭白筍產業　勇奪金牌農村競賽銅牌

▲埔里鎮一新社區獲「第三屆金牌農村競賽」銅牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一新社區推動友善白魚生態與茭白筍產業發展，打造出結合生態與產業的友善農村模式，在第三屆「金牌農村競賽」深受評審委員肯定，脫穎而出獲銅牌佳績。

該競賽由農業部農村發展及水土保持署每三年舉辦一次，選拔全國最具永續發展潛力的農村典範，頒獎典禮於9月11日舉行，副總統蕭美琴親自出席頒發銅牌予一新社區，對其努力表示肯定；她提到，金牌農村競賽表彰在生態、經濟及社區發展上具有創新表現的農村社區，是提升台灣農村活力的重要平台，而一新社區的成就不僅在環保與產業的結合，還展現社區居民共同參與、提升生活品質的團結力量。

此外，同樣位於南投埔里的桃米社區自921大地震後，以其豐富的生態資源進行重建，也逐漸成為台灣生態農村的典範並於「第二屆金牌農村競賽」摘金，農村水保署即安排德國農村競賽評審團4位成員，於9月12日參訪的南投縣桃米社區，由桃米休閒農業區理事長黃星豪親自招待、導覽。

▲德國參訪團相當讚賞桃米社區生態發展成就。（圖／南投縣政府提供）

德國參訪團對該社區的生態旅遊發展深表讚嘆，尤其是保育23種台灣原生種青蛙及多樣特有種螃蟹的生態成就；黃星豪表示，桃米的發展立基於居民對環境的共同愛護，從夜間賞蛙、螢火蟲觀賞等生態旅遊，到百香果與麻竹筍的農業體驗，桃米將生態與產業融合，吸引來自各地的遊客，而透過這次臺德農村的互訪交流，不僅分享台灣農村的成功經驗，也希望學習德國農村發展的創新模式，為桃米及台灣農村帶來更多啟發。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，一新社區將以其銅牌成績為基礎，邁向更高的目標、成為南投縣第一個有機農業促進示範專區；而德國參訪團也為南投農村帶來國際視野，期待未來能透過更多國際交流與合作，促進台灣農村的永續發展。