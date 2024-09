川普辯論猛批能源政策　德外交部反擊狠酸：我們不吃貓狗

▲川普10日在辯論上批評德國的能源網路。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社柏林11日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普10日在辯論上批評德國的能源網路,德國外交部11日在社群媒體X發文反擊,還順帶嘲笑他胡扯移民吃了美國民眾飼養的貓狗的說法。

共和黨候選人川普(Donald Trump)10日與他的民主黨對手賀錦麗(Kamala Harris)在賓州費城進行備受關注的電視辯論會,他在辯論尾聲攻擊賀錦麗拒絕以水力壓裂法開採頁岩油與使用化石燃料。

川普說:「德國試著這麼做,但一年內他們又走回頭路,興建一般的能源發電廠。」

法新社報導,德國外交部11日在社群媒體X發文回應稱:「無論喜不喜歡:德國的能源系統全面運作,有超過50%是再生能源。」

德國外交部在英文帳號的貼文提醒川普,「我們正在關閉而非建造煤炭與核電廠」,還說德國致力於「最晚於2038年前(將燃煤)排除在電網外」。

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo