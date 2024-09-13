　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她和「波音737客機」交往9年分手了！親曝有戀物癖　變心愛上它

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

▲蜜雪兒在2014年第一次搭飛機時，愛上了「波音737-800」客機。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

記者張方瑀／綜合報導

德國一名36歲的女銷售員蜜雪兒（Michele Kobke）在2014年第一次搭飛機時，愛上了「波音737-800」客機，只要看到相關的圖片或是影片都會非常興奮，甚至買了一個長達1.6公尺的飛機模型，每天都要抱著它。不過，她日前宣布已經和波音客機分手，新歡是「中世紀騎士盔甲」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

▲蜜雪兒說她每天都會撫摸和親吻波音客機。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

根據《鏡報》報導，蜜雪兒曾坦承，自己有戀物癖，會被無生命的物體吸引，特定的物品對她來說有著強烈的吸引力，而她在2014年和「波音737-800」客機陷入熱戀。蜜雪兒說，她最喜歡的飛機部位為兩片機翼跟推進器，甚至是想要嫁給飛機，並永遠住在機上。

蜜雪兒還買了一個1.6公尺的飛機模型，讓她能夠在夜晚的時候抱著她的寶貝入睡，這是一種不會傷害到他人的特殊戀愛。許多心理學家認為，雖然戀物癖是一種性障礙，但在大多數的情況下不需接受治療。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

▲蜜雪兒的新歡是中世紀盔甲。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

蜜雪兒購買了許多飛機零件，包括擾流板、油箱閥門等，並搬到機棚和這些零件住在一起，「在飛機棚的時光是我一生中最美好的時刻，我們很享受在一起的時光，我會撫摸和親吻它。」

不過，蜜雪兒說，她在去年和波音客機分手了，因為她的新歡是中世紀騎士盔甲，甚至因此刪光社群上和飛機的合照，還將300多樣與飛機相關的物品賣掉，讓她有更多空間可以擺放新的盔甲收藏，「我現在最喜歡的是穿著盔甲。」

ET快訊
快訊／不二糕餅正式提告！　怒重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0
酒店妹被灌醉！淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了
許光漢今至中興新村！「公益大使團」報到
不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗
失聯15天…女陳屍男友車內飄屍臭
被砍到「臟器外露」！　4個月後開槍射信義區父子
快訊／幻象飛官謝沛勳出院了！返家過中秋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯2軍機「環繞日本一周」！日戰鬥機緊急升空應對

以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！　請辭信內容曝光

她和「波音737客機」交往9年分手了！親曝有戀物癖　變心愛上它

女麵包嚼到硬物　裡面發現死老鼠切片「還有毛髮和內臟」崩潰

美學者：美中若因台海爆發衝突　俄羅斯角色不容忽略

2架波音飛機險碰撞！　阿拉斯加航空急煞車「當場爆胎」

川普要求再推遲「封口費案」判決　遭美聯邦上訴法院駁回

川普「拒絕再和賀錦麗辯論」！　開嗆：只有輸家才要重新比賽

若允烏克蘭使用遠程武器　普丁：等同西方直接參戰

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

俄羅斯2軍機「環繞日本一周」！日戰鬥機緊急升空應對

以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！　請辭信內容曝光

她和「波音737客機」交往9年分手了！親曝有戀物癖　變心愛上它

女麵包嚼到硬物　裡面發現死老鼠切片「還有毛髮和內臟」崩潰

美學者：美中若因台海爆發衝突　俄羅斯角色不容忽略

2架波音飛機險碰撞！　阿拉斯加航空急煞車「當場爆胎」

川普要求再推遲「封口費案」判決　遭美聯邦上訴法院駁回

川普「拒絕再和賀錦麗辯論」！　開嗆：只有輸家才要重新比賽

若允烏克蘭使用遠程武器　普丁：等同西方直接參戰

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

國旅CP值不高？8成上班族喊房價太貴　雙人房一晚2867元才合理

無精蟲症不代表不孕　泌尿醫：做到這件事還是有生機

怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

俄羅斯2軍機「環繞日本一周」！日戰鬥機緊急升空應對

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

山東醫科男大生墜樓身亡　多名學生：前一刻進女宿舍被發現

白營議員索資要打各縣市400％以上容積案　綠營：議員監督市政是職責

年節獎金變禮券「台鐵工會擬罷工投票」　陳世凱喊話：堅守崗位

毛小孩可以吃烤肉嗎？　獸醫提醒3飲食禁忌

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

國際熱門新聞

日本3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

微軟又爆大規模當機！官方回應了

SpaceX創造歷史　史上首次民間太空漫步

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

澳科學家：巨型金塊「源自於地震」

日超商飯糰「用錯食材」要回收　反讓人更想吃

泰北洪災蔓延　清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南　已致226人死亡

美眾院通過法案　挺台灣全面參與世衛

台女遊日悍嗆陸客「滾回中國」爆衝突！

川普發文：不再辯論　堅持自己10日辯贏賀錦麗

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻了

美國立陶宛戰略聲明　新增挺台灣國際參與、關切台海

人妻探監　遭扒光搜身、醫性侵

更多熱門

相關新聞

川普批能源政策　德反擊酸：我們不吃貓狗

川普批能源政策　德反擊酸：我們不吃貓狗

美國共和黨總統候選人川普10日在辯論上批評德國的能源網路，德國外交部11日在社群媒體X發文反擊，還順帶嘲笑他胡扯移民吃了美國民眾飼養的貓狗的說法。

福斯汽車與工會解約明年7月可裁員

福斯汽車與工會解約明年7月可裁員

德國下周起「全面邊境管制」打擊非法移民

德國下周起「全面邊境管制」打擊非法移民

22年來首見！德國2軍艦本月中穿越台灣海峽

22年來首見！德國2軍艦本月中穿越台灣海峽

沒載太空人！波音星際客機返航地球

沒載太空人！波音星際客機返航地球

關鍵字：

戀物癖波音德國

讀者迴響

熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面