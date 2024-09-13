她和「波音737客機」交往9年分手了！親曝有戀物癖　變心愛上它

▲蜜雪兒在2014年第一次搭飛機時，愛上了「波音737-800」客機。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）



記者張方瑀／綜合報導

德國一名36歲的女銷售員蜜雪兒（Michele Kobke）在2014年第一次搭飛機時，愛上了「波音737-800」客機，只要看到相關的圖片或是影片都會非常興奮，甚至買了一個長達1.6公尺的飛機模型，每天都要抱著它。不過，她日前宣布已經和波音客機分手，新歡是「中世紀騎士盔甲」。

▲蜜雪兒說她每天都會撫摸和親吻波音客機。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）



根據《鏡報》報導，蜜雪兒曾坦承，自己有戀物癖，會被無生命的物體吸引，特定的物品對她來說有著強烈的吸引力，而她在2014年和「波音737-800」客機陷入熱戀。蜜雪兒說，她最喜歡的飛機部位為兩片機翼跟推進器，甚至是想要嫁給飛機，並永遠住在機上。

蜜雪兒還買了一個1.6公尺的飛機模型，讓她能夠在夜晚的時候抱著她的寶貝入睡，這是一種不會傷害到他人的特殊戀愛。許多心理學家認為，雖然戀物癖是一種性障礙，但在大多數的情況下不需接受治療。

▲蜜雪兒的新歡是中世紀盔甲。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）



蜜雪兒購買了許多飛機零件，包括擾流板、油箱閥門等，並搬到機棚和這些零件住在一起，「在飛機棚的時光是我一生中最美好的時刻，我們很享受在一起的時光，我會撫摸和親吻它。」

不過，蜜雪兒說，她在去年和波音客機分手了，因為她的新歡是中世紀騎士盔甲，甚至因此刪光社群上和飛機的合照，還將300多樣與飛機相關的物品賣掉，讓她有更多空間可以擺放新的盔甲收藏，「我現在最喜歡的是穿著盔甲。」