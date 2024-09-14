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德國軍艦航經台灣海峽　專家：台海情勢不容被忽視

▲▼德國海軍法蘭克福補給艦（Frankfurt am Main）。（圖／路透）

▲ 德國海軍法蘭克福補給艦。（圖／路透）

文／中央社記者顏若瑾柏林14日專電

德國兩艘軍艦航經台灣海峽。德國海事安全專家表示，此航利用海洋自由是完全不言而喻的事，並觀察中國強權政治在區域的擴張。「我們站在正確的一方，支持我們的夥伴，並展示旗幟，不會讓那裡發生的事情被忽視。」

德國海軍巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Württemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）13日航經台灣海峽。台灣海峽屬公海海域，美國軍艦長年照例航行，德國則是睽違22年後再次選擇該航道。

德國海事安全專家莫里茲布雷克（Moritz Brake），幾年前曾隨法蘭克福號出航。他13日接受德國電視二台專訪時表示，中國的高度控制超出國際海洋法所接受的範圍，也超出中國也簽署的海事法認可的範圍。這意味著，國際社會所堅持的東西正在受到單方面的阻擾。

布雷克說，「不僅是台灣海峽，還有南海也因此受限，是整體上的土地奪取。在這個案例上是中國搶占海域空間。」中國企圖在自身可影響的區域裡擴張強權政治手段，這違反國際海洋法，同時也對抗國際法庭對中國作出的裁決。

布雷克說，這也是為什麼，德國能與歐洲夥伴、美國盟國和區域夥伴共同「發表聲明」，是一個非常重要的象徵，「去看中國到底在那裡做什麼。」透過國際連結告訴該區，「那裡不是孤立的」，而是與歐洲一起。

對於中國外交部的反對言論，布雷克說，「仔細解讀中國這次的言論，多常都是這樣：當事關中國對國際法的解釋時，中國所說所言聽起來好像都有那麼一回事，就像在某處藏著米粒般大的真相，而真正的訊息是為了服務自我徹底的政治利益」，給人一種「事關整個台灣海峽主權」的印象，「這終究是錯的。」

他說，「這裡談的是一條最窄的航道位置約86海里處，距離中國主權海域有12英里（約10.42海里），這裡還有大約60海里是公海。」在特殊情況下，因為位置緊靠海岸，所以排他性的經濟用途仍保留給沿海國，像是捕漁業者可能必須登記。中國可以主張自我權利，當事關海底或海上資源利用時，或是針對環境保護議題。

布雷克說，而公海允許軍艦不受任何限制航行，無需公告、無需經過最近沿海國的批准往前往下個沿海國航行。也就是說，「德國軍艦准許如常使用海洋自由，且通過台灣海峽。」中國試圖透過聲明給人留下中國對台灣海峽有直接主權控制的印象。「這一切都是透過我們真實在那裡而變得清晰。」（編輯：唐佩君）

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