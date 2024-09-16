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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介喊選台南市長「只當4年」　郭國文三點分析：他不是藍營最強棒

▲郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委謝龍介表態參選台南市長，引來關注。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文指出3點分析，「謝龍介不是國民黨最強棒。」

2026九合一縣市長選舉受到矚目，謝龍介15日表示，假設他選上台南市長，還是一樣只做4年，只要當選就開始做事，不需要讓一個城市再浪費4年，一定會沒日沒夜的做，替自己的故鄉用這4年時間奉獻。他強調，所以「只做4年」他不會改變、不會說謊，給他4年，他會讓大家懷念40年。

郭國文則表示，這幾年在謝龍介擔任藍營台南代表人物下， 國民黨議員版圖不斷縮小，席次越變越少，從2012年還有16席，到2022變15席，至今只剩12席。 ​

除此之外，郭國文說，台南的政治氛圍，可以明顯感受出藍營就是「瘦了國民黨，肥了謝龍介」，2022謝龍介得票也許高，但議員卻明顯大輸，也驗證這個說法。

​最後，郭國文表示，2026台南選戰有多關鍵，相信國民黨主席朱立倫不會不知道，贏了台南形同贏了2028選舉，為什麼國民黨要派一個越選士氣越弱的人當母雞呢？ ​

郭國文認為，即便謝龍介可以很有自信地說他只要做4年，但從這幾年藍營的版圖變化，到底國民黨會不會給他機會吹捧自己，這就取決於藍營有沒有2028勝選的決心。

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