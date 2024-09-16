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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟政府媒體預算暴增要嚴審　綠反擊：是正當編列

▲▼民進黨團輿情回應 記者會 吳思瑤 蔡易餘 洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團輿情回應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團16日砲轟明年的中央政府「媒體政策及業務宣導費」預算費漲幅達65%，喊話要嚴審，並且將沒必要的項目一律刪除。對此，民進黨團表示，這些預算的編列有正當理由，在野黨磨刀霍霍想砍預算，但也要說明原因。

民進黨團幹事長吳思瑤說，在野黨不要先射箭再畫靶，還沒審查就有政治動機的臆測。以增加最多的前三名為例，內政部的2.39億都是集中在全民反詐、宣導打詐，藍營反對嗎？交通部的6300萬是要宣傳道安；外交部4900萬是在各國挺台灣氛圍下要趁勝追擊 ，強化國際支持台灣的力道，這些都是正當理由。

吳思瑤表示，在野黨要說出你砍預算、反對預算的理由，上述這幾項的工作不是都在回應立法院通過的新法規，或是國家社會發展的新需求，哪一項不該做？哪一項國民黨不支持？

吳思瑤也喊話民眾黨，竟然喊說要凍結總統府和砍監察院、司法院預算，希望要記住理性、務實、科學，別把砍預算當報復工具。

民進黨團書記長蔡易餘則表示，國民黨罵的宣傳經費，難道打詐騙不需要編列更多預算遏止？想要有更好的交通建設，這些都不需要預算？一個政策的實施本來就需要預算支持，現在整個中央政府的預算提高，有預算可以支持各機關從事各項業務宣導或業務必要的費用，這都無可厚非，國民黨若要砍預算就具體說明對哪項預算的使用有問題，有砍的必要性，而非片面說因為有編列這些費用就要砍掉。

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