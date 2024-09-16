謝龍介表態參戰2026台南市長！　承諾「只做4年」讓大家懷念40年

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，根據《TVBS》近期台南市長民調，謝龍介小勝總統賴清德嫡系人馬林俊憲。對此，國民黨立委謝龍介15日表示，假設他選上台南市長，還是一樣只做4年，只要當選就開始做事，不需要讓一個城市再浪費4年，一定會沒日沒夜的做，替自己的故鄉用這4年時間奉獻。他強調，所以「只做4年」他不會改變、不會說謊，給他4年，他會讓大家懷念40年。

謝龍介於《下班瀚你聊》表示，各位可以回想，過去他跟柯志恩在選台南與高雄的市長，那時候可以說全市走透透，而現在民調是跟新的候選人比較，大家都還在各自選區，跨區經營才剛要開始，所以林俊憲、王定宇沒有勝過他是合理現象，因為他們現在還在自己的六分之一選區，

謝龍介表示，但陳亭妃不同，因為過去已經參加過「一次半」的初選，當時是全台南在打，2018年跟現任台南市長黃偉哲戰得激烈，所以她經營過全市，現在民調才處於領先，後面就要看最後政黨投入進去。

謝龍介說，假設他選上了台南市長，還是一樣做4年，因為這城市看了太久，過去賴清德擔任台南市長時，他就曾問過「有做過任何一件建設嗎？只要公開講，我馬上辭職」，結果賴清德都沒有回應他，民進黨過了4個月，還是提名賴清德連任。

謝龍介再說，結果賴清德當時對台南市民，發表的第一條政見是「各位鄉親，過去4年都在規畫，未來4年台南會大進步」，一個城市、一個市長，4年都在規畫，都只在想連任，所以自己現在才會提出「只要做4年」。

謝龍介認為，只要他當選就開始做事了，不需要讓一個城市再浪費4年，所以4年做一做，4年做完8年的建設，一定會沒日沒夜的做，誰的身體撐得住這樣8年？所以他替自己的故鄉、自己像是母親的城市，就用這4年的時間奉獻，替台南市民做出貢獻，他相信是可以的。

最後，謝龍介強調，「給我4年，我讓你懷念40年」，如果大家認為他4年做得不好，就支持別人；如果認為做得不錯，他也會推薦一個新人，讓大家覺得跟他做一樣的事情。台灣就是因為可以連任，所以前4年都不想得罪人，尤其是城市建設，所以「只做4年」他不會改變、不會說謊，很多人都知道他說話算話，如果說過的話能叫他不要再說了，那就不是謝龍介了。

▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調）

本次調查是TVBS民意調查中心於113年8月27至8月30日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1102位20歲以上台南市民，其中拒訪為200位，拒訪率為18.1％，最後成功訪問有效樣本902位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。