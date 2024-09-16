　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介表態參戰2026台南市長！　承諾「只做4年」讓大家懷念40年

▲▼郭智輝 謝龍介 行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，根據《TVBS》近期台南市長民調，謝龍介小勝總統賴清德嫡系人馬林俊憲。對此，國民黨立委謝龍介15日表示，假設他選上台南市長，還是一樣只做4年，只要當選就開始做事，不需要讓一個城市再浪費4年，一定會沒日沒夜的做，替自己的故鄉用這4年時間奉獻。他強調，所以「只做4年」他不會改變、不會說謊，給他4年，他會讓大家懷念40年。

謝龍介於《下班瀚你聊》表示，各位可以回想，過去他跟柯志恩在選台南與高雄的市長，那時候可以說全市走透透，而現在民調是跟新的候選人比較，大家都還在各自選區，跨區經營才剛要開始，所以林俊憲、王定宇沒有勝過他是合理現象，因為他們現在還在自己的六分之一選區，

謝龍介表示，但陳亭妃不同，因為過去已經參加過「一次半」的初選，當時是全台南在打，2018年跟現任台南市長黃偉哲戰得激烈，所以她經營過全市，現在民調才處於領先，後面就要看最後政黨投入進去。

謝龍介說，假設他選上了台南市長，還是一樣做4年，因為這城市看了太久，過去賴清德擔任台南市長時，他就曾問過「有做過任何一件建設嗎？只要公開講，我馬上辭職」，結果賴清德都沒有回應他，民進黨過了4個月，還是提名賴清德連任。

謝龍介再說，結果賴清德當時對台南市民，發表的第一條政見是「各位鄉親，過去4年都在規畫，未來4年台南會大進步」，一個城市、一個市長，4年都在規畫，都只在想連任，所以自己現在才會提出「只要做4年」。

謝龍介認為，只要他當選就開始做事了，不需要讓一個城市再浪費4年，所以4年做一做，4年做完8年的建設，一定會沒日沒夜的做，誰的身體撐得住這樣8年？所以他替自己的故鄉、自己像是母親的城市，就用這4年的時間奉獻，替台南市民做出貢獻，他相信是可以的。

最後，謝龍介強調，「給我4年，我讓你懷念40年」，如果大家認為他4年做得不好，就支持別人；如果認為做得不錯，他也會推薦一個新人，讓大家覺得跟他做一樣的事情。台灣就是因為可以連任，所以前4年都不想得罪人，尤其是城市建設，所以「只做4年」他不會改變、不會說謊，很多人都知道他說話算話，如果說過的話能叫他不要再說了，那就不是謝龍介了。

▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調）

▲▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調）

本次調查是TVBS民意調查中心於113年8月27至8月30日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1102位20歲以上台南市民，其中拒訪為200位，拒訪率為18.1％，最後成功訪問有效樣本902位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

ET快訊
葡萄桑「周四最靠近台灣」　專家曝1狀況發布海警
台中1歲童噎死！保母無照收托4娃　外出回來驚見他臉發白
謝龍介表態參戰2026台南市長！　承諾「只做4年」
快訊／又有熱帶低壓！蘇力颱風估明天生成　最新路徑曝
快訊／遭爆騷擾曾姸潔！　鍾小平現身提告
小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊
快訊／「小沈1500」涉洩密！　美女記者遭傳喚
快訊／拜登發聲！　得知「川普沒事」鬆一口氣
咖啡別一早喝！醫最推「2時機」：良好狀況到下班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝龍介表態參戰2026台南市長！　承諾「只做4年」讓大家懷念40年

台灣民意基金會民調／柯文哲感情溫度創新低　逾220萬人對他好感蒸發

台灣民意基金會民調／小草不離不棄藍綠未受益　時力增3.8百分點最多

陸男偷渡「登岸點」不單純！　陸軍退將揭2點：很可疑

「民眾黨瞎挺柯文哲」　簡舒培提4點打臉：全黨甘作法盲

陳智菡批鍾小平騷擾！四叉貓翻她「狂call」紀錄：男生要懂保護自己

陳佩琪曝轉帳兒女小抄　不敗教主揭「最佳解方」：ATM存錢太麻煩

iPhone16如期上市打臉NCC！　王鴻薇嗆翁柏宗：敢辦自己嗎？

泳渡日月潭比去年慢5分鐘　馬英九自嘲應該的：否則不成了水怪

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

謝龍介表態參戰2026台南市長！　承諾「只做4年」讓大家懷念40年

台灣民意基金會民調／柯文哲感情溫度創新低　逾220萬人對他好感蒸發

台灣民意基金會民調／小草不離不棄藍綠未受益　時力增3.8百分點最多

陸男偷渡「登岸點」不單純！　陸軍退將揭2點：很可疑

「民眾黨瞎挺柯文哲」　簡舒培提4點打臉：全黨甘作法盲

陳智菡批鍾小平騷擾！四叉貓翻她「狂call」紀錄：男生要懂保護自己

陳佩琪曝轉帳兒女小抄　不敗教主揭「最佳解方」：ATM存錢太麻煩

iPhone16如期上市打臉NCC！　王鴻薇嗆翁柏宗：敢辦自己嗎？

泳渡日月潭比去年慢5分鐘　馬英九自嘲應該的：否則不成了水怪

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

台灣人訂日本航空國際航班　免費送國內線機票

桃機爆性騷！美籍教授找2女幫試鞋　「狂摸腳趾腳掌」下場曝

楠梓土地版「萬售之王」身價驚人　185坪住三地要賣2.5億

《天道》男星二胎「寶寶腦內長出2顆囊腫」！當場腦袋空白　最終診斷曝

台中特斯拉充電站暗夜起火　警消4車9人緊急斷電射水撲滅

改款「三菱Outlander」歐洲預告10月見！外觀、內裝升級好看又實用

一架220億！B-21轟炸機美軍要買100架　基地公布

彰化民宅大火！瓦斯頭不慎脫落引發　屋主及時逃生　

王品「肉次方」第7家分店插旗桃園中壢　暫定年底前開幕

沒預訂絕對吃不到的屏東牛肉爐！隱藏版「豬肉拌蛋」吃法老饕最愛

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

政治熱門新聞

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

陳智菡批鍾小平騷擾！四叉貓揭她狂call紀錄

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

「民眾黨瞎挺柯文哲」　簡舒培提4點打臉：全黨甘作法盲

台灣民意基金會民調／柯文哲感情溫度創新低　逾220萬人對他好感蒸發

台灣民意基金會民調／小草不離不棄藍綠未受益　時力增3.8百分點最多

陸男偷渡「登岸點」不單純！　陸軍退將揭2點：很可疑

iPhone16如期上市打臉NCC　王鴻薇嗆翁柏宗

高雄選戰民調綠不敵柯志恩「2黑馬被點名」　許智傑：若他們願意是好事

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

謝龍介表態參戰2026台南市長！　承諾「只做4年」讓大家懷念40年

曝台南高雄不再派西瓜都能贏　他分析：藍營「這兩人」成賴清德夢魘

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

泳渡日月潭比去年慢5分鐘　馬英九自嘲應該的

更多熱門

相關新聞

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

明年中央政府針對「媒體政策及業務宣導費」，將編列近15億元預算經費，引發在野不滿。對此，國民黨立委翁曉玲14日表示，社會問題不斷，宣傳經費暴增，政府作為何在？民進黨政府花錢買廣告宣傳從不手軟，絕大多數機關宣傳費用都是增加，上漲幅度驚人，內政部更是暴增八倍。她強調，會認真審視是否必要性，畢竟這些暴增的預算都是民眾辛苦賺來的血汗納稅錢！ 更不允許賴政府拿納稅人的錢來養網軍！

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

曝台南高雄不再派西瓜都能贏　他分析：藍營「這兩人」成賴清德夢魘

曝台南高雄不再派西瓜都能贏　他分析：藍營「這兩人」成賴清德夢魘

關鍵字：

台南市謝龍介賴清德陳亭妃2026九合一大選市長

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

徐少強小30歲愛妻也離世

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

丫頭幫買IU門票「爆熊熊張景嵐放鳥不付錢」

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

快訊／快改道！　國3翻車事故

亂爆料蛋黃酥藏蟑螂？律師揭最慘下場

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

快訊／14號颱「葡萄桑」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

前韓國小姐突離世！享年32歲

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面