民眾黨最新民調支持度僅小跌　民進黨團曝細節：小草板塊在移動

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

京華城案延燒至今，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，人設崩壞。不過，根據台灣民意基金會最新民調，民眾黨似乎未因此崩盤，支持度僅下滑1.8個百分點。對此，民進黨團指出，若細看交叉分析，可看出過去小草板塊有所移動，未來白營繼續在立法院有報復性行動的話，恐怕會迎來更大的崩盤。

根據民調，台灣人最新的政黨支持傾向 ，35.5%民主進步黨，23.2%中國國民黨，12%台灣民眾黨，5.1%時代力量，1.8%其他政黨合計，21.3%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道。與上個月相比，民進黨略增 1.3 個百分點，國民黨原地踏步，民眾黨下滑 1.8 個百分點，而原本已奄奄一息的時代力量則是上揚 3.8 個百分點，飆漲近三倍。至於中性選民則銳減 5.2個百分點。

民進黨團幹事長吳思瑤說，這次民調也許變動幅度不大，但細究相關分析，過去20到40歲民眾黨獨佔鰲頭，現在只有20到24 歲仍明顯領先民進黨與國民黨，25-34 歲已被民進黨超越，證實支持者在流失，而民進黨因強化跟年輕人對話有成果，數字可以作證，像是都會白領、高知識份子對白營支持度下滑 ，都可以了解這樣純的鋼鐵小草在移動。

吳思瑤也提到，民眾黨因柯文哲案形象不在，未來要看民眾黨後續處置是否合宜，持續搞民粹、鬥臭司法，民眾會難接受，之後立法院要開議，白委若要繼續報復、非理性的對待自己的立委職權行使，將會讓民調有更大崩盤。