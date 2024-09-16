台灣民意基金會民調／小草不離不棄藍綠未受益　時力增3.8百分點最多

▲台灣民主基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲音京華城弊案收押禁見，重創民眾黨，也讓外界好奇小草們將轉向何處。台灣民意基金會16日公布最新民調，針對政黨支持度，民眾黨僅微幅下滑 1.8 個百分點，藍綠未有明顯變化，反倒是時代力量上揚 3.8 個百分點最多。

根據民調結果，台灣人最新的政黨支持傾向 ，35.5%民主進步黨，23.2%中國國民黨，12%台灣民眾黨，5.1%時代力量，1.8%其他政黨合計，21.3%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道。

與上個月相比，台灣人政黨支持傾向變化不大。民進黨略增 1.3 個百分點，國民黨原地踏步，民眾黨下滑 1.8 個百分點，而原本已奄奄一息的時代力量則是上揚 3.8 個百分點，飆漲近三倍。至於中性選民則銳減 5.2個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民眾黨先爆發總統競選經費及政治獻金申報不實疑雲，接著柯文哲被檢方控訴涉及重大貪瀆與圖利醜聞，最後被收押禁見，這些紛擾前後持續足足一個月，而民眾黨支持度卻只下滑 1.8 個百分點，也就是說，只有 13%支持者退出支持的行列，87%原有支持者選擇繼續支持。在台灣，一個百分點約等於 19.5 萬成年人，12 個百分點代表超過 230 萬人繼續支持民眾黨。整體而言，小草仍不離不棄，在風雨飄搖中等待黎明。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。