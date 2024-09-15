第五屆台東波浪屋「月亮聚」　感受原民文化魅力

▲第五屆台東波浪屋「月亮聚」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於於中秋節前夕9月14、15日一連兩天，在波浪屋舉辦主題活動「月亮聚」活動，邀請金曲歌后舞思愛與原民嬌娃舞團進行精彩的表演，現場提供民眾進行原住民族傳統鞦韆體驗，活動串聯波浪屋、周邊旅宿及臺東原民店家，融合文創、音樂、美食等南島文化元素，讓民眾體驗一系列精彩的展演與互動活動。館內更是藏有驚喜好禮，等著你來發掘！饒慶鈴邀請大小朋友把握15日最後一天活動前來波浪屋，共同感受台東原住民族的文化魅力與深厚底蘊。認識原住民族文化底蘊。

台東縣長饒慶鈴表示台東波浪屋「月亮聚」活動已邁入第5年，其源自台東縣太麻里鄉及金崙溪流域的排灣族部落傳統文化，早期排灣族青年在月圓之夜相聚吟唱歌謠，聯繫情感。如今，這段悠遠的傳統在波浪屋的星空下再次被喚醒。當夜幕低垂，月光灑落於大地，波浪屋這座山海交融的聚落，將成為族人情感交流、共聚歡慶的理想場所。透過工藝、音樂、舞蹈與美食，民眾將親身感受台東原住民文化的深邃與豐厚，體驗一場難忘的文化之旅。

縣府原民處進一步說明，台東波浪屋今年也首次推出全新的品牌識別系統，結合了建築輪廓、山巒、海浪及南島文化元素，藉由這些符號與色彩的交融，帶來耳目一新的視覺感受。然而，全新的波浪屋形象識別系統是計畫的第一步，波浪屋也將陸續推出一系列營運措施，包括場館指引系統的優化服務，為波浪屋及舊站特區帶來新的視野與感動，將原住民產業及生活美學等多元面向推向大眾。

今年的「月亮聚」活動以「月光慶典」為主題，精心安排了「原月食光」市集、「月光劇場」表演、「月下職人工作坊」體驗，以及充滿趣味的「尋月記事」闖關活動。此外，還有「原滿好禮」促銷活動與原住民族傳統鞦韆體驗。透過這場跨域合作，帶領大家沉浸於南島風情的工藝、飲食和音樂文化饗宴之中，為波浪屋注入更多元的創意能量。

波浪屋前廣場的「原月食光市集」，於晚間6時至8時半熱鬧開市。來自臺東的特色美食與工藝店家將齊聚一堂，為來賓呈現一場原住民風味的饗宴。Wow's邦查、打楽生活食器工作室、髒孩子工作室、撒花咖啡及伊塔原旅等美食攤位，將帶來令人垂涎的在地美味；小石企業社、春泥工作室、工匠墨水、LiMA有藝思及小島畫畫課等工藝攤位，則將展示原住民文化的精湛手藝。本活動更與台東波浪屋各店家合作推出超值的滿額贈活動，贈送精美的波浪屋商品，且在館內消費滿3,000元就拿到限定版禮品。