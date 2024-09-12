台東縣秋節敬軍活動　副縣長王志輝致贈加菜金

▲台東縣各界度秋節敬軍活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中秋佳節將至，為關懷縣內駐軍保國衛民、堅守崗位，維護縣境安全的辛勞，並感謝國軍官兵協助救災及災後重建工作，台東副縣長王志輝12日率領台東縣各界組成敬軍團。致贈秋節慰問金，對於官兵戍守疆土、保家衛國、協助救災及災後復原的辛勞表達敬意與感謝，並提前向國軍弟兄姊妹們祝賀中秋佳節愉快。

敬軍團由台東縣政府、台東縣議會、台東縣商會等地方各界代表組成，由王志輝擔任領隊，上午9點20分在民政處副處長高忠雲及軍人服務站長曾仁政等人陪同下，分別前往陸軍台東地區指揮部、台東憲兵隊、空軍第七飛行訓練聯隊等單位慰勞，代表全體縣民向國軍致上崇高的敬意。各單位也回贈感謝狀、部隊帽子及中秋紀念禮盒

王志輝指出，服兵役是憲法賦與人民的義務之一，軍人的職務在於保家衛國，自己的國家要自己保護，有國防才有和平，有備戰才能避戰。國際情勢日趨嚴峻，近來中共軍機及軍艦不斷侵入我國航空識別區，或在台灣周邊海域繞行，國軍戰備任務皆有所提升。平時國軍擔負保家衛國的重任，每逢災害發生時，民眾更加需要國軍官兵的協助，24小時全天候守護全民的安全，是國家穩定與安全最堅強的後盾，因為有國軍弟兄的守護，大家才能安身樂業。

王志輝表示在中秋節前夕要特別感謝國軍，感謝官兵日以繼夜的無私奉獻，藉由此次中秋節勞軍為所有保家衛國的軍人致上最誠摰的敬意及謝意，也期盼社會大眾都能一起愛護國軍、支持國軍，並代表縣民向國軍弟兄姐妹們致上最高敬意及謝忱，祝褔官兵中秋節快樂、身體健康、各項訓練與任務平安順利。