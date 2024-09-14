關山親水公園單車嘉年華　認識不一樣的小鎮風貌

▲騎趣關山113年關山自行車嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山鎮公所14日下午在關山親水公園舉辦『騎趣關山113年關山自行車嘉年華』活動，關山鎮長彭成豐表示歡迎各地的大、小朋友作伙來關山環鎮車道，騎單車體驗小鎮秀麗風光。10月12日上午九點在關山「天后宮」還有一場活動，現場購物滿額還有摸彩券最大獎為一輛公路自行單車。

關山親水公園內民眾在草地上鋪著野餐墊輕鬆愜意聽著舞臺上歌手的演唱，而小朋友們則排隊準備領取喜歡的造型氣球。現場還有攤位擺設包括手作體驗、小農市集好吃又好玩。

彭成豐指出，關山環鎮自行車道和親水公園的設置超過25年了，在臺東縣政府和上級機關的協助下將陸續進行環鎮車道路線和親水公園園區的改造工程，希望屆時完成後讓大家感受截然不同的新風貌。

週休假日的關山親水公園湧入不少民眾和騎著單車的車友來參加關山鎮公所舉辦『騎趣關山』單車嘉年華活動，鎮長彭成豐、鎮代會主席吳文忠、副主席李偉鈺等與車友們以單車環鎮。

彭成豐說，關山鎮設置全國第1條環鎮自行車道長達12公里，但周邊設施因應需求仍有補強的空間，經爭取獲得縣府及中央支持，分別核補逾4千萬元及5千萬元經費，將全面改善關山鎮環鎮自行車道觀光配套相關設施，並導入環保節能設施創造旅遊友善環境。



騎趣關山單車嘉年華活動的舉辦讓不少家長帶著小朋友前往，只要在關山鎮公所粉絲專頁和上傳照片還可以領取消費兌換券，現場的攤商有滷味、甜甜圈、手工餅乾、飯糰、冷飲等。美術老師Rita並現場指導報名參加的親子進行木造型彩繪活動，熱氣球、恐龍等呈現出繽紛的色彩，來自台中的陳太郎稱這是來關山旅遊充滿回憶的紀念品了。