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拒絕露天燃燒！台東全年受理空污檢舉155件　已有6案開罰

▲愛台東拒絕露天焚燒廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲愛台東拒絕露天焚燒廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

露天焚燒廢棄物，不僅會冒出黑煙和難聞的氣味，還會影響空氣品質，讓人呼吸不適、眼睛刺痛，這樣的行為其實違反了空氣污染防制法，個人將處以1200元至10萬元罰鍰，工商廠場處以10萬元至500萬元罰鍰。台東縣環保局自今年1至8月受理露天燃燒空氣污染陳情案件計155件，其中，有些是焚燒樹枝葉或廢木材等情況，並且有6件已查獲明確行為人並進行開罰，每件罰鍰1200元。環保局呼籲，處理廢棄物應該依照法規進行，隨意露天燃燒不僅危害空氣，更會影響自己和他人的健康。

台東縣政府表示，好山好水好空氣是台東的品牌，是推動慢經濟與慢生活的絕佳條件，需要大家一起守護，如果隨意焚燒廢棄物，產生黑煙、細懸浮微粒(PM2.5)等空氣污染物散布到空氣中，將破壞空氣品質，危害人體呼吸器官，且如鄰近道路或住家，還可能有危及行車安全或引發火災的風險，呼籲民眾不應有露天燃燒的行為。

台東縣環保局說明，植栽修剪或掉落、整地及各種生產或活動等產生的廢棄物，民眾及各行業應依廢棄物清理法規，按其分類，分別交由清潔隊或委託民間合法清除機構清運，當中如屬田園產生的廢樹枝葉等植物性殘體可現地破碎翻耕入土壤作為有機質，不要貪圖一時方便或不想花錢處理廢棄物，就想一把火燒掉，這樣的行為，不僅會造成空氣污染，危害自己與他人健康，也違反空氣污染防制法，有害而無利。

環保局呼籲，改善露天燃燒行為，一起守護台東的好空氣，如民眾發現露天燃燒行為時，可即時撥打免費專線0800-066-666、電話（089）221999報案，或透過手機APP下載「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）等方式報案，並提供明確位置，環保局全年無休、24小時受理。

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