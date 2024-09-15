烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：可用大陸妹替代

▲中秋烤肉必備的美生菜每斤漲至150元，專家提醒選購關鍵。（圖／廖炯程提供）

記者楊惠琪／台北報導

後天中秋節，這兩天許多民眾提前烤肉迎中秋，除了滿桌肉品外，不少人也會準備美生菜包肉解膩。但目前並非國內美生菜的產季，主要來源都是進口，隨著中秋需求量大，近期菜價飆漲，今天零售價每斤來到120元。專家提醒，美生菜大多有農藥殘留，雖符合法規用藥標準，但還是要清洗乾淨再食用。

經常在臉書分享蔬菜知識的新莊公有市場菜販廖炯程表示，國產美生菜產季從11月起至隔年2月，目前並非產季，坊間看到的都是進口來的，因年節需求量大，價格應聲上漲，每斤漲至120至150元，而1顆就差不多1斤重。如果真的覺得美生菜太貴買不下手，建議可以用大陸妹替代，包著高油脂肉品吃，會大幅降低大陸妹生吃的苦味。

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廖炯程指出，美生菜又稱為結球萵苣，維生素群與礦物質群含量高、含水量高達95%，造就爽脆的口感，因此建議生吃可保留營養素，煮熟反而會降低維生素的含量。不過，生食蔬菜最怕農藥殘留，美生菜也大多有農藥殘留，但大都符合法規用藥標準，建議一定要清潔乾淨再食用。

至於美生菜的清洗方式，廖炯程指出，美生菜是層層包覆，必須每一片都清洗乾淨，可先準備一個洗菜盆及一盆冰水，先從底部蒂頭切一刀，接著用手一片一片剝下來清洗，避免使用金屬刀具切割，容易導致切割處加速發黃變紅；剝下來的葉子先在洗菜盆活水清洗，再撈出放入冰水盆中冰鎮，利用低溫保持美生菜清脆的口感。

廖炯程也提供選購原則，要挑選葉片青綠，變黃代表鮮度受到影響；外包裝保鮮袋完整，有破洞容易脫水氧化；底部切口處會因氧化呈現紅色狀態，屬正常現象，只要不發黑即可。通常買回家冷藏可放3至5天，沒吃完的生菜可泡在水中冷藏，並盡量在2日內食用完畢。