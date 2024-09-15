中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

▲全興資源再生公司，舉辦充滿異國風味的烤肉聯歡會，讓移工們一解思鄉之情，也感受到濃濃的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將屆，月圓人團圓，處處都有烤肉聯歡活動迎接佳節，山上區15日也有一場特別的聯歡會，為了讓來自印尼和越南的外籍移工，也能感受過節氣氛，全興資源再生公司，特別量身打造，舉辦充滿異國風味的烤肉聯歡會，讓移工們一解思鄉之情，也感受到濃濃的人情味。

全興資源再生公司總經理李英桐表示，公司因為業務性質，需要各方面人才，員工人數約一百多人，主要來自鄰近區域，但包括機具維護、現場重機具操作工作，則仰賴外籍移工的協助，公司引進外籍移工已經有十餘年，目前有將近30名外籍移工協助廠務運作。

為了感謝移工們的付出，全興今日舉辦中秋聯歡，除了傳統的烤肉活動外，也準備了移工們的家鄉味，因為印尼移工不吃豬肉，除了蔚為他們準備沒有豬肉的料理外，還安排專人帶領移工採買食材，移工們也展現調製醬料的功夫，特製醬料，讓烤肉多了異國風味，也開啟不同飲食文化的交流。

業者也貼心準備了桌椅和伴唱機，讓移工同樂，但有趣的是，移工們除了展現歌喉外，寧可直接坐在地上享用美食，也不習慣坐在桌子前用餐，也讓聚會更加輕鬆。

李英桐指出，為了讓移工也能融入台灣生活，新進移工入職除提供移工工作手冊，讓移工能夠快速了解工作內容外，也會安排台籍幹部隨時協助，不同國籍的移工也展現不同的特質，透過這樣的觀察互動，讓移工融入公司，也讓移工們更有向心力，對企業經營，也才能達到最大的效益。