　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

▲全興資源再生公司，舉辦充滿異國風味的烤肉聯歡會，讓移工們一解思鄉之情，也感受到濃濃的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全興資源再生公司，舉辦充滿異國風味的烤肉聯歡會，讓移工們一解思鄉之情，也感受到濃濃的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將屆，月圓人團圓，處處都有烤肉聯歡活動迎接佳節，山上區15日也有一場特別的聯歡會，為了讓來自印尼和越南的外籍移工，也能感受過節氣氛，全興資源再生公司，特別量身打造，舉辦充滿異國風味的烤肉聯歡會，讓移工們一解思鄉之情，也感受到濃濃的人情味。

全興資源再生公司總經理李英桐表示，公司因為業務性質，需要各方面人才，員工人數約一百多人，主要來自鄰近區域，但包括機具維護、現場重機具操作工作，則仰賴外籍移工的協助，公司引進外籍移工已經有十餘年，目前有將近30名外籍移工協助廠務運作。

▲全興資源再生公司，舉辦充滿異國風味的烤肉聯歡會，讓移工們一解思鄉之情，也感受到濃濃的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了感謝移工們的付出，全興今日舉辦中秋聯歡，除了傳統的烤肉活動外，也準備了移工們的家鄉味，因為印尼移工不吃豬肉，除了蔚為他們準備沒有豬肉的料理外，還安排專人帶領移工採買食材，移工們也展現調製醬料的功夫，特製醬料，讓烤肉多了異國風味，也開啟不同飲食文化的交流。

業者也貼心準備了桌椅和伴唱機，讓移工同樂，但有趣的是，移工們除了展現歌喉外，寧可直接坐在地上享用美食，也不習慣坐在桌子前用餐，也讓聚會更加輕鬆。

▲全興資源再生公司，舉辦充滿異國風味的烤肉聯歡會，讓移工們一解思鄉之情，也感受到濃濃的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李英桐指出，為了讓移工也能融入台灣生活，新進移工入職除提供移工工作手冊，讓移工能夠快速了解工作內容外，也會安排台籍幹部隨時協助，不同國籍的移工也展現不同的特質，透過這樣的觀察互動，讓移工融入公司，也讓移工們更有向心力，對企業經營，也才能達到最大的效益。

ET快訊
黃國昌怒了：賴清德怎麼能睡得安穩
書偉老婆出國脫了！　泳裝側面挖空
西瓜「特價20」結帳尷尬了！　律師：從屏東抱回台北省3元
沒寫遺囑！　不法集團吞掉1.4億
空拍畫面曝！雪霧鬧坍方　山壁禿一片
第一名不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高鐵嘉義站中秋連假樂團表演　喜迎遊子返家　

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

中秋假期堅守崗位護交安　里港警分局長慰問員警辛勞

亞洲首演在台南　台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

農產飄香下營文化節　南消二大隊推廣住警器重要性

屏東台電長青感恩音樂傳遞愛　81位爺奶同慶中秋

說到做到！展現魄力和決心　永平國小停車場工區地下廢棄物如期完成清運

中秋出遊何處去？　來桃園八德輕旅行享受豐富自然景觀

桃園「脫單助攻隊」再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

高鐵嘉義站中秋連假樂團表演　喜迎遊子返家　

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

中秋假期堅守崗位護交安　里港警分局長慰問員警辛勞

亞洲首演在台南　台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

農產飄香下營文化節　南消二大隊推廣住警器重要性

屏東台電長青感恩音樂傳遞愛　81位爺奶同慶中秋

說到做到！展現魄力和決心　永平國小停車場工區地下廢棄物如期完成清運

中秋出遊何處去？　來桃園八德輕旅行享受豐富自然景觀

桃園「脫單助攻隊」再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

高鐵嘉義站中秋連假樂團表演　喜迎遊子返家　

與中國海警船對峙5個月　菲律賓海防船返母港維修

3個月來第二起！陸男駕艇闖林口海岸　曾入共青團疑受專業訓練

南韓網咖消失中！7年來「3000間停業」　基本工資調漲是主因

觀光署改制1周年　明年起增加10億國際旅客宣傳費

訪問／鼎王為他早1小時營業　始源是「VVVIP客人」：住台灣胖10kg

突然一股屎意！「她衝寶雅廁所」被美呆　一票人驚：該去逛了

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

這波腸病毒很嚴重！大人也中鏢　出現「5大重症前兆」快就醫

江少慶評估沒傷到肩膀　鋒總談抗議「職責」

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

台中太平排水孔倒灌淹入　住戶崩潰求

街頭球棒隊討債2車追逐撞　路人腳斷

金門中秋博餅雨中決賽　狀元王獲入窖酒

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

全台最大紅龜粿粄模　發想人是文青副市長

脫單助攻隊再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

永平國小停車場地下廢棄物清運

台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

下營文化節南消二大隊推廣住警器重要性

新北電動車產業夢工場　侯友宜：打造淨零碳排城市

更多熱門

相關新聞

逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎

逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎

「中秋烤肉真的退流行了嗎？」一名網友透露，路上沒什麼人烤肉，反觀百貨公司一堆人排隊吃鍋、吃燒烤，讓原PO好奇戶外烤肉是否式微了？文章曝光後，網友分析「物價上漲！現在烤一頓3000-4000元起跳，還要自己收，不如去串燒店吃多少買多少」、「今年沒連假，是要烤個鳥...烤完很累」。

中秋假期第2日出遊返鄉　公路局曝「省道6大易塞路段」

中秋假期第2日出遊返鄉　公路局曝「省道6大易塞路段」

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

50人烤肉預算2萬怎選？釣出麥當勞

50人烤肉預算2萬怎選？釣出麥當勞

關鍵字：

中秋月圓團圓全興資源再生烤肉移工

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面