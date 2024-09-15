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嘉義地區旅遊熱點　文化路、檜意森活村及城隍廟都入列

▲▼ 嘉義地區最強景點文化路夜市稱冠 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義地區最強景點文化路夜市以超過800萬人次稱冠 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署日前公布2024上半年各縣市觀光遊憩據點人次統計，嘉義市文化路夜市、檜意森活村、城隍廟首度納入統計就大放異彩，與去年榮登冠軍寶座的蘭潭佔據嘉義地區遊憩據點人潮前5名，尤其文化路夜市以825萬2522人次的人潮勇奪冠軍，檜意森活村則以385萬3138人次位列第二、城隍廟以88萬6976人次榮獲第4；蘭潭人潮71萬1927人次相較同期熱度未減，名列第5。

▲▼ 嘉義地區最強景點文化路夜市稱冠 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義蘭潭也是當地人氣景點 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市以往僅蘭潭被交通部觀光署列為熱門遊憩據點，隨著市府不斷挹注資源提升，嘉義市觀光亮點倍增，市府觀光新聞處進一步積極爭取交通部觀光署將嘉義市熱門景點納入統計，112年起委託中華電信調查檜意森活村、城隍廟及文化路夜市半年的人次數據，據以回推一整年的旅遊人次，獲交通部觀光署認同，成功列入該署遊憩據點人次統計。

▲▼ 嘉義地區最強景點文化路夜市稱冠 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義檜意生活村到訪人數僅次文化路夜市 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬進一步說明，根據觀光署日前公布2024上半年嘉義縣市景點觀光人潮統計，文化路夜市1至6月共吸引825萬2522人次朝聖，檜意森活村則為385萬3138人次，高人氣分居嘉義縣市熱門景點冠、亞軍；城隍廟以88萬6976人次榮獲第4名，而去年擠下阿里山森林遊樂區榮登冠軍寶座的蘭潭，相較同期人潮未減，以71萬1927人次名列第5。

▲▼ 嘉義地區最強景點文化路夜市稱冠 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義城隍廟也入列人氣景點 。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處今年持續與中華電信合作，擴大統計蘭潭噴泉、蘭潭後山、北香湖公園、嘉義文化創意產業園區、嘉義公園、獄政博物館、森林之歌、嘉義製材所及車庫園區、嘉油鐵馬道、東市場、嘉義市立美術館等熱門景點，期盼爭取更多景點列入觀光署統計，展現嘉義市的觀光量能。

▲▼ 嘉義地區最強景點文化路夜市稱冠 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市立美術館 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬強調，嘉義市有美食、有景點，還有優質多元的旅宿可供選擇。道地街頭小吃躍上Netflix，吸引全球美食饕客的目光，文化路、東市場來嘉必訪；過去發達繁盛的木業，也造就嘉義市成為「人文森林」，體驗木都文化，一定要到森林之歌、嘉義製材所及車庫園區走走，尤其城區6千多棟的木屋許多轉身為餐飲、風格小店，已是年輕人來嘉必「潮」聖的景點。

▲▼ 嘉義地區最強景點文化路夜市稱冠 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市中秋限定光織影舞。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，也是「雲嘉南觀光休閒消費中心」，白天充滿文創風情的獄政博物館、嘉義文化創意產業園區或有「IG最美地標」美譽的嘉義市立美術館非常適合打卡美拍；喜歡親近大自然的民眾，蘭潭、嘉義公園、北香湖公園、嘉油鐵馬道更不容錯過。尤其嘉油鐵馬道在市府斥資投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁下， 入夜後藍色水波紋燈光倒映路面，沁涼的感受，更是騎乘單車、散步、慢跑的好去處。

嘉市府提到，中秋期間限定的「光織影舞」光影藝術展，今年9月14日在北香湖公園璀璨登場，晚上7點「即將成真火舞團」開幕秀為8處光影藝術展區揭開序幕；活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台還有光影精采表演，主題「花影市集」天天開市；9月17日中秋節還有「優人神鼓」震撼演出，歡迎全國民眾相約從早到晚暢玩嘉義市。

 
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