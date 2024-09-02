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嘉義市光織影舞9月14日開展　8大展區夢幻感十足

▲▼ 嘉義市光織影舞 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市光織影舞9月14日至9月29日每日晚上6時到10時於北香湖公園展出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年中秋節最受市民及遊客矚目的「光織影舞」光影藝術展將於9月14日至9月29日每日晚上6時到10時 (市集下午4時開始)登場。今（2）日，黃敏惠市長偕各界貴賓共同參與市府前舉行的啟動記者會，邀請全國民眾把握展期，來到北香湖公園體驗以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，夢幻又詩意的光影桃花源。

記者會由「即將成真火舞團」搶鮮帶來開幕當天將於湖面上展現的火舞演出，精采演出讓現場貴賓讚嘆，更加期待開幕當天的演出。

▲▼ 嘉義市光織影舞 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市長黃敏惠為光織影舞代言宣傳，邀請全國民眾中秋來嘉義賞景 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市光織影舞自2020年首次舉辦以來，今年已經來到了第5屆，期間汲取日本等海內外頂尖光影藝術展精華，導入藝術、美學及設計力，轉化並融入在地元素。現在「光織影舞」已成為全國民眾來嘉必訪行程，更是中秋節假期，家家扶老攜幼前來、深受全齡嘉愛的光影藝術展演。

▲▼ 嘉義市光織影舞 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠分享，光織影舞年年有令人驚豔的突破，從第1年開始打造地表最大月亮、最大蛋黃酥，到去年的全台首創湖面走秀及芭比粉月亮，市府團隊不斷的創新，以創意主題搭配多元的表演活動，持續創造觀光旅遊亮點，擦亮嘉義市城市IP及觀光旅遊品牌。今年光織影舞首次在湖面搭設10x8公尺大型舞台，並邀請為今日帶來精采開場演出的「即將成真火舞團」及亞洲首屈一指、享譽國際的「優人神鼓」躍上湖上舞台表演，引領觀眾於湖光月色中，進入如桃花源般的時光旅程。

▲▼ 嘉義市光織影舞 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，很高興今年市府再度跨界邀請華裔新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪），與Daniel及工作團隊攜手，為嘉義市注入創意藝術能量。今年光織影舞以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明的《桃花源記》意境，打造8大光影藝術展區，帶領大家進入夢幻又詩意的光影桃花源。期待今年的光織影舞如《桃花源記》般，帶領遊客走進展區，在光影中感受幸福和諧氣氛，這正與嘉義市「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的願景不約而同，相信會是送給今年建城滿320週年的嘉義市最特別的獻禮。

觀光新聞處張婉芬處長說，「光織影舞」發想初衷是將活動與節慶連結，讓所有人想到中秋佳節就想到《光織影舞》、想到嘉義市，為城市創造IP，以活動增加留客率，點亮嘉義市的夜經濟。活動選於北香湖公園辦理，在以大地為畫布、用光影藝術將北香湖公園妝點為城市戶外藝術館的同時，也讓北香湖古名「北香秋荷」的美麗記憶流存。北香湖過去曾因城市興建排水，水源枯竭而一度美景不再，直到黃敏惠市長2011年以工程「再現北香湖」，才找回美麗湖景，更為城市增添綠意與日夜皆美的休憩空間。

張婉芬處長表示，今年光織影舞運用光環境色光圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境，並設有8處光影藝術展區，分別為「桃花林」、「逐光月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」等裝置藝術，帶領遊客感受桃花源般如詩如畫的美好。除了8處光影藝術展區，9月14日開幕7點有「即將成真火舞團」，9月17日有中秋節「優人神鼓」精采表演，另外活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃大同國小黑光劇、特技、馬戲及LED等光影精采表演，活動天天也都有主題「花影市集」，光織影舞不但好看、好玩、好逛，也好吃、好買。

策展人Daniel Wong表示，他認為北香湖公園是充滿歷史與文化的場域，他的任務就是以光影點綴，讓更多人認識它的美，期待每位走進8大展區的遊客都能有夢幻、溫馨，宛如走進桃花源般的夢幻體驗。

 
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