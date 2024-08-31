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嘉義市大專青年學生公部門暑期工讀　強化在地連結成功留才

▲▼ 嘉義市府暑期工讀生結業式　青年分享「100個留嘉的理由」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市大專青年學生公部門暑期工讀職場體驗，舉辦暑期工讀生結業式。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府每年提供工讀機會給設籍本市的大專青年學生，今年共有281份履歷投遞，最後甄選43位優秀青年來到市府工作與市府團隊一起服務市民，為展現嘉義市政府大專青年學生公部門暑期工讀職場體驗成果，並給予未來留嘉發展職涯的方向與支援，昨（30）舉辦暑期工讀結業式，安排職涯諮詢活動，邀請在地企業人資與在地廠商給予求職建議，並請工讀生代表分享留嘉的理由與期待，強化青年與在地的連結，提升未來留嘉發展的機會。

▲▼ 嘉義市府暑期工讀生結業式　青年分享「100個留嘉的理由」 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處李思賢處長表示，感謝同學看見嘉義的改變，勇媽市長帶領市府團隊的努力推動政策給予青年助力與信心，引領青年找到回嘉方向，並持續以「新永續」協助嘉義轉型，永續發展是打開城市創新未來的鑰匙，青年是國家未來的主人、是帶動城市發展的重要引擎，所以國家政策的走向與青年的生活息息相關，培養青年了解、參與及投入公共事務，引發青年公共參與意願，讓「發聲」真正「發生」。

李思賢代表黃敏惠市長感謝所有同學在這兩個月期間對於各單位業務上的支援與幫助。透過大專院校的暑期工讀生計畫，除了讓學生有機會到公部門學習累積工作經驗與實力的培力外，同時了解市府的各項政策，而市府同仁也可以借重青年朋友的創新思維，彼此互相激盪共同解決問題。

▲▼ 嘉義市府暑期工讀生結業式　青年分享「100個留嘉的理由」 。（圖／嘉義市政府提供）

昨日成果展職游團隊針對創新職涯發展與諮詢進行分享，也邀請老楊食品人資主管林姿玗與同學分享吸睛履歷的撰寫方法，最後由將才工場負責人蔡佳旂分享嘉義企業用人需求與求職建議，希望帶給實習工讀的同學滿滿的經驗與能量。

▲▼ 嘉義市府暑期工讀生結業式　青年分享「100個留嘉的理由」 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，針對青年留嘉職涯發展與企業用人需求，今年優化推出青年求職嘉薪計畫，並開放企業與青年全年度申請，只要是嘉義地區企業，依法參加就業保險（含勞保、健保及勞退提撥等）及按月計酬全時工作僱用，聘用設籍或就業於嘉義市，或就學（含應屆生）於嘉義縣市之18-29歲學生青年，企業與青年皆有機會申請獎勵金，企業一年最高可獲得72,000元獎勵金，而青年一年最高可為自己「嘉薪」36,000元。日前嘉義市政府已經與嘉義24間在地企業攜手合作，為想留嘉發展的青年開拓64個正職職缺。

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