宜蘭城隍廟神明遭掉包！鬼谷子變「分手之神」　廟方氣到報警

▲宜蘭城隍廟神像被掉包，鬼谷子變成呂洞賓。（圖／翻攝自宜蘭知識+）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣宜蘭市城隍廟11日發生神明掉包案，廟裡原先供奉的鬼谷子神像，遭到不明人士掉包成呂洞賓，廟方發現以後氣得報警處理。警方獲報後已完成採證，由於11日有進香團參拜，將釐清是否為「請錯神明」的烏龍事件。

宜蘭市城隍廟歷史悠久，城隍夫人前供奉王禪老祖（鬼谷子），吸引不少香客參拜。廟裡的道士上午10點上香時，確認王禪老祖還在，沒想到下午3點準備在上香，竟發現神像已被掉包，變成了呂洞賓。

雖然2尊神像的法器、鬍鬚及大小不太相同，但因為王禪老祖長期受到參拜，外觀被香火燻得呈現深色，若是沒有仔細端詳，或是足夠了解神像，可能無法發現其中的差異。

▲▼宜蘭城隍廟的鬼谷子神像（上圖）被掉包，變成呂洞賓（下圖）。（圖／翻攝自蘭邑都城隍）



廟方發現以後，已經報警處理，當地警方傍晚完成蒐證工作。由於廟裡沒有監視器，警方將調閱路口監視器，以釐清案情。

此外，由於11日有2團進香團出入，警方也將釐清，是不是有「請錯神明」的情況發生。

據了解，呂洞賓是八仙中的「純陽始祖」，相傳呂洞賓追求八仙中的何仙姑不成，因此有情人不得一起參拜的禁忌，否則可能會被拆散，因此又有「分手之神」的趣稱。

不過，事後這種傳言被駁斥，有內行人說，呂洞賓只會拆散不適合的戀人，若是步入婚姻的夫妻參拜，都會幸福長久。