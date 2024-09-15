農產飄香下營文化節　南消二大隊推廣住警器重要性

▲「2024鵝香下營商圈農業產業文化節活動」，消防局第二大隊下營分隊與下營義消分隊、下營婦女防火宣導隊也利用此次盛大的活動擺攤進行防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市下營區公所15日由於下營上帝廟前大街，舉辦「2024鵝香下營商圈農業產業文化節活動」，現場除了邀請商圈農產品廠商以及各機關團體設攤，消防局第二大隊下營分隊與下營義消分隊、下營婦女防火宣導隊也利用此次盛大的活動擺攤進行防火宣導。

下營消防分隊，提醒民眾於家中使用爐具時須注意安全，謹記「人離火熄」的習慣，並選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，另外家中電線也需要定期進行檢查，以預防火災的發生。而除了讓民眾獲取豐富的防災知識以外，現場還有舉辦有獎徵答活動，獎品是由消防之友會第二辦事處所捐贈的住宅用火災警報器，讓民眾帶回家中安裝後，在災害發生時可以及早預知，並儘早逃生提高生存機會。這場配合下營鵝肉產業文化節的宣導活動深獲現場民眾肯定，對於提升民眾的防災概念具有相當的成效。

消防局局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲的施政理念，為了守護民眾生命財產安全，透過參與地方活動將可以拉近民眾之間的距離，另外也可以將消防知識向下紮根，讓民眾具備有充足的救護及防災的知識，藉而守護自己及家人的生命財產安全。

消防局第二大隊大隊長王騰毅表示，由於日前發生的住宅火災，造成人命傷亡，在此呼籲民眾安裝住宅用火災警報器，一旦有火災發生，可以提早偵知。此外，近2年住宅火災起火原因以「電器火災」居首位，「煮菜燒焦」排第2位，因此進行烹煮時，務必養成「人離火熄」的生活習慣，以降低因煮食不慎而發生火災的機率。