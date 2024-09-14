佳湘食品公司捐贈高頂救護車　助南消佳里分隊守護市民安全

▲台南市消防局14日上午辦理救護車捐贈典禮，由佳湘食品有限公司特助許明煌，代表董事長黃秀芬女士致贈，並由第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局14日上午10時許，於台南市佳里消防分隊辦理救護車捐贈典禮，由佳湘食品有限公司特助許明煌，代表董事長黃秀芬女士致贈，並由第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈，以感謝佳湘食品公司的公益善舉，保護佳里及大北門地區居民的生命安全。

這次捐贈的高頂救護車配備了最先進的急救設備，包括最新的自動給氧機、影像式喉頭鏡、骨內輸液設備、夜光高度辨識急救包、嬰幼兒專用貼片式血氧機等器材。這些最新的高科技設備將使消防人員在緊急醫療救護中更為迅速與高效，提升了夜間救護的安全性以及針對嬰幼兒急救處置的器材，希望能在黃金救援時間內為患者爭取更多的生存機會。

佳湘食品公司表示，捐贈救護車是企業履行社會責任的一部分，未來公司將繼續支持各類公益活動，與台南市政府及地方社區攜手合作，為社會的安全與福祉貢獻更多力量。

台南市消防局第三大隊陳坤宗大隊長表示，特別感謝佳湘公司的捐贈，並強調這輛救護車的加入，對佳里地區來說是至關重要的。隨著高齡化社會救護需求的增加，這些先進的救援設備將幫助我們在第一時間對事故現場提供更有效的急救措施，增強市民的安全感，感謝佳湘公司對消防工作的支持，這是對南消一大鼓勵。

消防局李明峯局長表示，感謝佳湘食品公司的捐贈，充分展現了企業對地方公共安全的支持。消防局在黃偉哲市長的支持下，一直致力於提升台南市消防的救護能量，尤其是在應對重大事故及緊急醫療需求時，來自民間企業的善舉將成為消防堅實的後盾，使消防人員無所畏懼。佳湘的愛心不僅能夠挽救生命於水火，也反映了企業回饋社會的深度承諾。