台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司　捐贈南消五大隊災情勘查車1輛

▲台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司楊王玉女女士及楊嘉成先生，購置功能完善且安全性更加提升的災情勘查車1輛及各式救災器材1批贈與消防局，由市長黃偉哲及消防局簡任技正林德興出席接受捐贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司楊王玉女女士及楊嘉成先生，購置功能完善且安全性更加提升的災情勘查車1輛及各式救災器材1批贈與消防局，14日辦理捐贈儀式，由市長黃偉哲及消防局簡任技正林德興出席接受捐贈，並回贈感謝獎牌及災勘車紀念模型，代表市府感謝大灣南巡宮各委員及鼎勝模具有限公司熱心公益的善舉。

市長黃偉哲表示，大灣南巡宮主祀吳府王爺，以「宗教、慈善、文化、教育」為發揚宗教濟世愛人的四大志業，每年編列預算辦理慈善公益，包括中元普度物資發放、冬令救濟、急難救助、新春關懷、孝行獎宣揚孝道、捐血救人等，落實吳府三王慈心善念助人護民的宗旨，非常令人感佩，而位於歸仁區的鼎勝模具是台南市的赫赫有名的螺帽、螺絲成型模具設計製造工廠，此次捐贈之車輛配有配備有LED警示燈、警報器、無線電及各式救災裝備，總價值新台幣250萬元，該車性能卓越，可供消防局同仁進行災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜，亦可充作臨時災害搶救指揮站，實為消防局增添不少救災戰力，絕對能讓台南市民能獲得更加安全的保障。

消防局李明峯局長表示，永康區為台南市人口高度集中的區域、區域內各式工廠、住宅高樓林立、為台南市消防局重點關注的區域，本次能在大灣南巡宮及鼎勝模具有限公司的大力協助下，捐贈災情勘查車，除提供消防員更安全的救災環境外，更讓消防員能在優良裝備下提供更安全的救災品質。