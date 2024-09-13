國家防災日如臨實境　南消四大隊與教育局攜手辦理校園地震疏散搶救演練

▲台南市消防局第四大隊，13日上午與教育局、新化區公所及防災輔導團於新化區正新國小攜手辦理「2024年度國家防災日校園災害防救示範演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動國家防災日各級學校地震避難疏散演練，台南市消防局第四大隊，13日上午9時30分與教育局、新化區公所及防災輔導團於新化區正新國小攜手辦理「2024年度國家防災日校園災害防救示範演練」，師生有條不紊演練「趴下、掩護、穩住」抗震保命3步驟，並迅速疏散至操場集結、清點人數，演練過程逼真流暢。

正新國小計有國小部23班、幼兒園4班，學生共613人，教職員共72人，本次演練假設強度6強地震發生，造成學校建築部分梁柱鋼筋彎曲裸露全校停電、避難疏散過程造成師生受困教室、職員受困電梯及大量傷病患等複合性災害發生，消防局第四大隊出動6個分隊及大隊部大傷車結合學校地震自衛消防編組聯合救災。

本次演練同時結合消防局大量傷患演練，採用已建置救護E化管理系統，結合救護平板、大傷傷病患檢傷環(拍拍尺)和QR碼，快速建置傷患資料，並將檢傷分類後的傷患適當後送，提升大量傷病患醫療處置效能。

第四大隊大隊長蔡國保表示，近年台灣持續面臨地震災害的威脅，且台南市計有7條活動斷層，本次示範演練結合國家防災日防災教育宣導，可強化校園的防災應變能力，有效降低災害帶來的損失，也藉此機會從小扎根防火、防災的觀念，將防災觀念融入於日常生活中，才能達到防災教育的最大效果。

消防局局長李明峯亦表示，地震災害威脅令人不安與畏懼且無法預測，只能提前做好各項準備，藉由地震防災演練的實作與各單位的事先協調才能降低地震來臨的損失，消防局近年在市長黃偉哲的支持下，不斷更新裝備器材且台南市特種搜救隊更在今年成功取得國家重型搜救認證，更能守護臺南市民生命財產安全。

市長黃偉哲呼籲愛護自我生命、珍惜國家救災資源，颱風期間請勿登山戲水，且颱風來襲時，位於水庫下游民眾，應隨時注意洩洪消息，以策安全，你防災我防害、大家平安又自在。