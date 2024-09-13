中秋傳愛　幼兒園孩子手作餅乾感謝南消四大隊消防人員辛勞

▲台南市安定區直加弄幼兒園的孩子們，親手製作中秋節餅乾，將這些心意滿滿的餅乾送給平日辛苦保護大家的消防隊叔叔和阿姨們。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了慶祝中秋節並向辛勞的消防人員表達感謝，台南市安定區直加弄幼兒園的孩子們，在老師的帶領下親手製作了中秋節餅乾，除享受節日歡樂氣氛，還將這些心意滿滿的餅乾送給平日辛苦保護大家的消防隊叔叔和阿姨們，以表達感謝之情，活動不僅是對消防隊員致敬，更融入防火宣導教育意義。

直加弄幼兒園的老師說道「孩子們非常期待這次活動，能夠親手製作餅乾並送給平時辛勞的消防英雄們，這是他們一個大大的心願，同時也希望藉此機會讓孩子們學會感恩與分享。」消防隊員們在接受贈送的同時，向孩子們展示了消防裝備，並進行了簡單的防火知識講解，讓孩子們了解火災預防的重要性和基本的逃生常識，也宣導住家自行裝設連動式住警器，遇火警時可即時通報示警。

第四大隊大隊長蔡國保表示，孩子們是未來的希望，透過這樣的活動，不僅讓他們了解消防工作的辛苦，也能從小培養安全意識，也拉近了社區與消防隊之間的距離，並為推廣公共安全知識打下了基礎。時序入秋，又將邁入一氧化碳中毒高峰期，民眾務必保持居家通風以防一氧化碳中毒。

消防局局長李明峯呼籲市民朋友中秋佳節將近，提醒購買合格標示的爆竹煙火，注意施放煙火安全，及烤肉完後炭火應確實熄滅，才能在節慶團聚玩得安心、放心，平安順心度過中秋佳節。