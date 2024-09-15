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投資小白必讀！3類「隱形窮人」最危險：小資、高階主管也被點名

月光族,沒錢,吃土,小資女。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲專家點名「月光族」若不瞭解財富的原理，終其一生都困在「金錢大逃殺」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者林育綾／綜合報導

許多人說「有錢不一定能帶來幸福」，但有錢可以遠離很多痛苦！金錢與財富如同氧氣環繞在四周，多數人卻沒有正視學習理財，專家形容這是導致無法致富的「假勤奮、低效努力」。更點名3類型「隱形窮人」，包括月光小資族、害怕失去現金流的高階主管、越投資越窮的投資客，若不瞭解財富的原理，終其一生都困在「金錢大逃殺」。

「拙勇堂」創始人子安長期專注家庭財富教育、理財規劃課題等方面的研究，並被聘為中國管理科學研究院商學院客座教授，他撰寫《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》一書，被稱為投資小白一定要看的財商漫畫科普讀物，透過200幅漫畫和文字，說明財富增值的底層邏輯。

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書中他點名3類型「隱形窮人」，若不瞭解財富的邏輯、不懂得駕馭和創造財富，可能一生都難逃都市裡的「金錢大逃殺」。

第1類是「小資月光族」，通常是出社會不久的新鮮人，受到消費主義浪潮脅迫，表面光鮮亮麗，沈溺於滿足當下，以為未來可期，每月可能花超過能力範圍的金錢，薪水不高卻出手不低，例如花錢醫美、吃高級餐廳美食、買名牌，享受繁華與虛榮，導致透支財富，成為踩著帳單過日子、挖東牆補西牆的人。

▲「中產菁英份子」看似擁有令人稱羨的頭銜、資產與收入，卻被房貸、車貸、各項家庭開支追趕，絲毫不敢鬆懈。（示意圖／視覺中國CFP）

第2類是「中產菁英份子」，看似擁有令人稱羨的頭銜、資產與收入，但隨著收入增高，消費檔次也提高，中年後又受困於房貸、車貸、各項家庭開支，往往面臨著高壓力、無現金留存的窘境。吃美食、用名牌、孩子唸名校、食衣住行可能都是高規格，生活卻絲毫不敢鬆懈，恐懼現金流斷裂，看似光鮮亮麗又成功卻不幸福。

第3類是「越投資卻越窮的投資客」，這類人可能本身擁有不錯的資產，不料世局變化多端，深受通膨襲擊，又遇上投資不利，發財機會總是擦身而過，或發現投資的東西是場騙局，導致資產大幅縮水。

子安說，這3類人都是不懂駕馭財富、使用財富、創造財富的人，他在書中分享一步步致富的心法，其中提到想要「一夜致富」的想法最不切實際，「真正會從天而降的，通常只有災難」。

▲▼《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版）

▲投資理財小白必讀《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版）

他表示，我們無法選擇自己出身在山底或山腰，但我們有選擇攀爬的自由，用有限的資源做正確的事，逐步累積回報。尤其要增加知識，因為人「賺不到認知以外的錢」，精力不該都用在為三餐奔波勞動，還要有長線思維，把有空閒的時間用來學習、讀書、增長見識，終有一天當機會來臨時，才能用高級認知解決當下的難題。

他提到，《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》就是寫給這3類人，無論是負債累累、一無所有的小人物，還是小有成就，這本書的觀念都適用，帶領讀者正確地認識財富。《逆貧致富》繁體中文版由時報在台出版。

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