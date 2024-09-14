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投資飆股慘被騙230萬　車手也是被害人「應徵快遞變共犯」

▲▼被害人投資230萬飆股，發現是詐騙，配合警方約出面交車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲被害人投資230萬飆股，發現是詐騙，配合警方約出面交車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局南港分局接獲民眾報案，在網路加入投資公司業務群組，每天都有明牌可以投資賺錢，有被害人投資230萬元，但是最後血本無歸，警方獲悉後要求被害人再度加碼投資約出詐騙車手，最後1名車手出面面交，當場被警方逮捕，警方也發現詐騙集團利用快遞工作騙人充當車手。

警方調查，有被害人在網路上加入投資飆股群組，起初小額跟單投資在2個月左右都有獲利，群組裡還會貼出對帳單讓被害人誤以為是真的，陸續7次下來，被害人共計投資230萬元，但是後來朋友告知這就是典型的投資詐騙，被害人立刻報警處理。

警方接獲報案後，要求被害人再度配合，並且聲稱要加碼投資33萬元購買股票，詐騙集團派出車手面交，警方當場逮捕65歲的謝姓面交車手，並查扣假外務專員名牌、收據憑證、委任狀、新台幣5千元等贓證物，全案訊後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

謝姓車手表示，並不知道是要當車手取詐騙款項，是在網路上看到招攬快遞工作才會應徵，透過通訊軟體與對方接洽，但是根本沒有實際見過面，約定取款的代價是每次2千元，甚至還補貼油錢以及餐費，當天才去桃園取款，沒想到下午就被警方逮捕。

警方表示，當天謝姓車手被逮，身上還有假的外務專員名牌、收據憑證、委任狀、新台幣5000元等贓證物，且還已經去過桃園取款，根本早就知道是幫詐騙集團取款，所以對於謝姓車手說法仍不採信。

南港分局表示，自2024年1月迄今，全力執行防詐工作，共計攔阻詐騙案件19件，總計金額新台幣5100萬餘元；呼籲大眾，凡標榜高額獲利、穩賺不賠的投資，皆是詐騙，切勿輕信。如發現可疑情事請撥165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以免遭受詐騙。

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