渣男渣女為何超有魅力？擅長誇大+經營形象　「5暗黑性格」揭曉

▲渣男渣女一開始都很完美？心裡研究者提到「隱蔽人格」普遍比較會宣傳和經營自己的形象，在初期給人好印象。（示意圖／CFP）



記者林育綾／綜合報導

「男人不壞，女人不愛」有科學根據？其實不分男女，不少具有「隱蔽人格」的對象在初期都魅力十足，讓人以為遇到完美情人，沒想到在進入關係的中後期，逐漸暴露性格缺陷，甚至造成傷害。心理師揭曉隱蔽人格的核心特徵，通常有5大暗黑性格，像是道德感低、愛走捷徑，還會給伴侶高高在上的感覺，認為交往對象不如自己。

人格與社會心理研究學者于悅在《親密關係中的隱蔽人格》書中提到，「隱蔽人格」的人在剛認識初期，通常展現頗具吸引力的一面，讓人留下「有能力、有魅力、好交際」的好印象，只有當人際互動加深時，他們行為中的缺陷才會逐漸展現出來。

這些人通常也十分受歡迎，他們之所以受到關注或人氣高的原因，也是他們普遍比較會宣傳和經營自己的形象。尤其在公眾場合中，會明顯表現出自我炫耀行為，甚至誇大這些特點。

比如會強調自己的工作或事業，對細節有誇張描述，或強調哪個大人物、知名企業或公司認可自己，提高自己的社會形象，他們的目的是獲得身邊人更多的認可，同時展示自己的人格魅力。

由於現代人的人際交往週期短、速度快，很難在短時間內徹底了解另一個人。這讓隱蔽人格有機會在有限的社交場合中，有效地進行「印象管理」。

于悅說明，「印象管理」是透過管理自己的行為、言語、外貌等外在表現，來控制他人對自己所形成的印象，目的是建立並維持自己的「完美人設」，所以會出現很多「有意為之」的行為。這些人尤其擅長利用心理學中的「初始效應」（Primary Effect，又譯為首因效應），也就是別人對自己留下的第一印象。

例如，違背傳統的越軌行為，對一些人極具吸引力。在隱蔽人格的影響下，有些人很擅長做出那種我行我素、挑戰傳統道德和權威的行為。這種行事風格展現出來的挑戰性、新鮮感，會對大眾進行巨大的心理補償。

于悅提到，在社會主流文化更強調一致性的壓力之下，人們往往傾向於做出從眾行為；而具有反叛精神的越軌行為，極容易吸引那些被外部道德約束，或被其他條件限制，而不得不壓抑的人，尤其是涉世未深的年輕女性。這也為「男人不壞、女人不愛」提供了依據，可是一旦關係進入中、後期，隱蔽人格對關係的危害就會慢慢浮現。

▲關係進入中、後期，隱蔽人格對關係的危害就會慢慢浮現。（圖／CFP）

他也引述學者英戈．澤特勒（Ingo Zettler）與同事們在2018年和2021年發表的文章，證實隱蔽人格的核心特徵，並將其命名為「暗黑因素群」。其中的一些典型表現如下：

● 利己主義（egoism）

這些人普遍過度關注自己，具有明顯的「自我中心」導向。無論是透過文字進行交流，還是在面對面的言語溝通中，他們以「我」為開頭或主語的占比極大。

同時，他們極度關注私利，為了個人利益可以輕易地犧牲他人，甚至會去傷害他人。在他們眼中，凡事首先要為自己考慮，即便這樣做可能會對別人造成麻煩。「如果不走捷徑，很難成為人上人」是他們的人生格言。此外，他們極度重視自身享樂，在他們眼中，謀取利益最終就是要為自己帶來快樂。

● 道德解離（moral disengagement）

這些人的道德感普遍不高。別人眼中的傷害行為（拍打、推人，甚至是惡語相向），在他們看來只是在開玩笑。他們很少會因為破壞某件物品或動手打人而感到自責或愧疚，而是往往把這些粗魯的行為歸因於惡劣的環境。在極端情境下，他們甚至認為有些人應該像動物一樣被對待，而毆打只是為了給他們一個教訓。他們可以隨意地為自己的行為找到自認為正當的理由。

在當下的網路環境中，在道德解離的心理之下，霸凌行為和「酸民」隨處可見。

● 心理賦權（psychological entitlement）

他們普遍認為，自己應該得到更多，並且完全有資格比別人得到更多：因為自己比別人都要優秀，所以配得上更好的待遇。他們很難聽進別人的話，甚至認為自己優於身邊的所有人。親密伴侶在與他們相處時，經常會感受到他們的「高高在上」。他們的言下之意就是：你我不在一個層級和段位上，你甚至都沒有評價我的資格。類似情況在影視劇中也比較常見，比如男主角會透過敲桌子的方式跟女主角溝通。

● 自利（self-interest）

他們拚命追求那些具有社會價值的收益，比如物質財富、社會地位、他人的認可、學術或職業成就。他們需要確保所有人都知曉自己的成功。在和他們交往的過程中，我們總會感受到他們在刻意強調自己的社會地位和經濟實力。足夠的社會權力和控制感會讓他們感到心安和滿足。他人的認可會不斷地為他們提供前進的動力，同時也會讓他們變得愈來愈不滿足於現狀。他們可能會在親密關係中，表現出極端的控制行為和支配感，希望成為關係中「做決定的人」。

● 惡意滿滿（spitefulness）

這是一種行為偏好，一種會傷害他人，同時也會傷害到自己的偏好，帶來的結果就是我們常說的「殺敵一千，自損八百」。這種傷害可能來自各個領域，既有可能是社會輿論、經濟財務、身心健康，也有可能是日常瑣事，比如只是一個「不方便」，兩個人就站在門口互不相讓，最後誰也過不去。他們單純就是為了看別人受到懲罰，哪怕在過程中會傷害到自己也在所不惜。嚴格意義上來說，這是一種毀滅性人格。

＊資料來自《親密關係中的隱蔽人格：遠離「操縱、暴力、虐待、自戀」的魅惑與傷害》，作者于悅，繁體中文版由寶瓶文化出版。