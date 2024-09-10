88歲神級散戶「日本巴菲特」！靠3筆記1天賺千萬日圓：沒時間失智

▲「日本巴菲特」藤本茂不藏私公開月交易額6億日圓的投資日誌。（示意圖／達志影像）



記者林育綾／綜合報導

日本一位傳奇重磅散戶藤本茂高齡88歲，他每天晚上8點入睡，凌晨2點就起床準備交易、研究美股盤勢，靠著3台電腦、3本筆記本，每日平均實現獲利超過47萬日圓，表現好的時候甚至可達1000萬日圓，被封為「日本巴菲特」。他認為自己絕不是靠運氣，而是靠著用功、紀律、冷靜，才能在茫茫股海中賺錢至今，還說「股票投資有趣到根本沒時間失智」。

藤本茂出身於貧困的農家，只有高中畢業，沒有投資理財背景，但靠著在寵物店打工、經營麻將館賺進第一桶金，後續在股市中累積出18億日圓資產。

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他也是難得一見，完整經歷多個全球景氣循環的投資人，走過昭和、平成、令和三個時代共計69年的股票市場，度過了日本泡沫經濟崩潰、阪神大地震、網路泡沫化、2008年全球金融危機，

藤本茂每天晚上8點睡覺，凌晨2點就起床準備交易、研究美股盤勢，全面蒐集各類付費及免費資訊，並用3台電腦+3本筆記隨時記錄交易，達到每日平均實現獲利超過47萬日圓佳績，交易表現好的時候，單日實現獲利甚至高達1000萬日圓。

他認為自己絕對不是靠運氣，而是靠著用功+紀律+冷靜，才能在茫茫股海中賺錢至今，而他對股票的熱愛程度，認為「股票投資有趣到根本沒有時間失智！」、「當沖交易是最終極的大腦訓練。」

他的3本筆記，分別記錄買賣時點、平均股價指數、資產總額變化，會將每一筆交易都寫下來，並在盤後進行檢討，對於賠錢的交易，要將買賣時點對照股價線圖，思考做錯原因。而盤前準備也不馬虎，優先檢查美股（特別是ADR）趨勢，以及期貨市場走勢，期貨指數比日經平均股價指數更具參考價值。

此外他也記錄年報、季報公布時間，重點觀察「稅前淨利」、「稅後淨利」與「市場預期」的落差；也判斷市場預期，從報紙、新聞、付費資訊廣泛蒐集市場各界預測，更接近市場真實想法。

他的投資心法，也獲出版社邀請出書《88歲神級散戶『日本巴菲特』茂爺爺投資心法：用「126法則」滾出18億円資產的69年股海交易術》，書中提及提升賺賠比的「1：2：6」法則，適用各種交易風格，對於沒有把握的交易，「先買進約1,000股。➜如果發現「有賺錢」再買2000股。➜如果發現「有賺錢」再買6000股。」賣出時候也一樣，他表示，這樣做比一口氣大量買賣更容易賺錢，且風險更低。

不過「茂爺爺」也直說，他猜想很多人都想靠股票「輕鬆賺錢」，但想要輕鬆賺錢的這種人「最好不要碰股票，總有一天會因為賣空賠死。」他直言，如果不能自己動腦思考，還是當個被雇用的上班族比較好，因為就算不動腦，每個月也有薪水進帳。

▲《88歲神級散戶『日本巴菲特』茂爺爺投資心法：用「126法則」滾出18億円資產的69年股海交易術》（圖／野人文化）

藤本茂在書中分享「投資智慧」：

・不要想買在最低點、賣在最高點，而是應該學習買在「靠近」最低點、賣在「靠近」最高點。



・推動股價變化的並不是「消息本身」，而是「投資人聽到消息後會有什麼反應（買賣）」。



・即使是看準將來會成長的股票，也不是「任何時候都能進場」。所有股票都有「應該買進（或賣出）的時機」。必須看出時機才行。



・個股股價是「葉子」。若想讀懂葉子的動向，就要觀察財報（「樹枝」）、日本經濟（「整棵樹」），乃至世界經濟（「整座森林」）的動靜。



・人如果一直輸，就會覺得「下次應該會贏」，一直贏則會擔心「下次輸的機率很高」。但每次交易都是獨立的，如果不能扭轉這種心態，賠錢是必然的。



・日經CNBC的主播或分析師都說得頭頭是道，如果他們是對的，現在早就都變成大富翁了。正因為無法致富，才會來當主播或分析師。因此我並不相信他們。



・玩股票需要「心、技、體」，我猜很多人都想靠股票「輕鬆賺錢」，但這種人最好不要碰股票，總有一天會因為賣空賠死。如果不能自己動腦思考，還是當個受雇的上班族比較好。因為就算不動腦，每個月也有薪水進帳。

《88歲神級散戶『日本巴菲特』茂爺爺投資心法》在日本上市時，銷量突破12萬本，蟬聯日本Amazon上市股票投資榜暢銷Top 1，不藏私公開月交易額6億日圓的投資日誌。繁體中文版由野人文化出版，預計9月25日上市。