台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

▲台南市教育局於13日辦理2024學年度學生輔導諮商中心第一次全員會議，教育局長鄭新輝親自致贈點心，向辛勤奉獻的專輔伙伴表達感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局於13日辦理2024學年度學生輔導諮商中心第一次全員會議，適逢中秋佳節前夕，教育局長鄭新輝親自蒞臨會場並致贈點心，向辛勤奉獻的專輔伙伴表達感謝，勉勵全體專業輔導人員協助各級學校推動輔導工作，持續落實「開案零拒絕」的目標，接住每位需被照顧的輔導個案。

黃偉哲市長表示，每位專任專業輔導人員都是全市學生的心靈守護者，亦是各局各網絡資源的整合者，無論在平日假日或寒暑期，都扮演著學校輔導工作的核心力量。黃偉哲市長說，開學後個案輔導工作需由教育局與各校緊密合作相互支援，以確保每位學生在需要時能夠獲得適切的協助。

鄭新輝局長表示，台南市學生輔導諮商中心6大分區辦公室已全部到位，感謝各分區辦公室所在學校給予的協助，將持續強化區域內二級輔導教師與專輔人員合作，真正做到統籌調派、資源共享與即時服務的目標。

鄭新輝局長在會議中也進一步表示，因應秋冬季節到來，輔諮中心將規劃以情緒教育為主題的秋冬生命教育宣導活動，透過遊戲形式引導師生認識情緒管理，學習如何梳理情緒，提升自我調節的能力。

學生輔導諮商中心主任吳宜蓁在會議中也代表全體同仁接受局長的肯定與關懷，並特別感謝教育局持續提供資源與支持，讓專業輔導人員能夠安心、專注地推動各項輔導任務，不斷提升學生的福祉與教育品質。

在這次充滿感恩的會議中，鄭新輝局長和輔導人員進行了深入的交流，並共同探討未來輔導工作的發展方向。教育局表示，期盼透過這樣的互動，能凝聚團隊力量，持續精進輔導策略，共同為學生的全面發展與健康成長努力。